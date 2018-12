De alto voltaje

Ciudad de México.- Cinco años y medio después, Cruz Azul intentará saldar cuentas pendientes ante el América y de paso romper una sequía de 21 años sin ganar un título de la Liga mexicana.La final del torneo Apertura, con el duelo de ida pautado para esta noche en el Estadio Azteca, ofrecerá un cruce entre dos de los equipos más populares del país.Será la cuarta ocasión en la historia en que América y Cruz Azul se enfrenten para dirimir un campeonato. La primera final entre ambos se realizó en la temporada 1971-72, cuando ganó La Máquina. Pero las Águilas festejaron los campeonatos en la campaña 88-89 y en la del Clausura 2013.Si se corona ante América, Cruz Azul no sólo ajustaría cuentas con su verdugo de 2013 sino que además conquistaría ese noveno cetro que se le ha negado. Lo más importante es sacudirse el estigma de equipo perdedor que no sabe cómo ganar campeonatos importantes. Desde su triunfo en el Invierno 97, los celestes han perdido cinco finales de Liga, una de la Copa Libertadores (2001) y dos de la Liga de Campeones de la Concacaf (2008-09, 2009-10).Para América el campeonato no es menos importante. Tras vencer a La Máquina en el 2013, las Águilas agregaron una corona más a sus vitrinas en el Apertura 2014, pero después de eso lo más cerca que estuvieron de salir campeones fue en el Apertura 2016, cuando perdieron ante Tigres.El título del Apertura fue el duodécimo de la historia para las Águilas, que fueron líderes en solitario dentro de ese rubro hasta el año pasado, cuando Chivas se coronó en Clausura 2017 para empatarlos como el equipo más laureado del país.La serie final enfrentará a los dos mejores equipos del torneo regular, pero también a la mejor ofensiva del torneo, que es la de América con 45 goles incluyendo la Liguilla, ante la mejor defensiva, la de Cruz Azul con 15 tantos encajados.Por TVAmérica vs Cruz Azul7:30 p.m.TelevisaSu última final...El América se levantó de la lona a 2 minutos de que finalizara el tiempo regular del partido de vuelta, primero con un gol de Aquivaldo Mosquera al 88’ y luego con un cabezazo del portero Moisés Muñoz que abandonó su arco para ir a rematar en el último segundo al 92’, anotando para enviar el partido al alargue. En tiempo extra la igualada persistió y las Águilas triunfaron en penales, con un Cruz Azul que perdió la fe en sí mismo desde el momento en que se vio alcanzado.Torneo Clausura 2013América 2-2 Cruz Azul4-2 en penalesIda: Cruz Azul 1-0 AméricaVuelta: América 2-1 Cruz AzulAsí lo dijo...“El sentimiento que tenemos ahora no es de fantasmas, ni de revanchas ni de maldiciones, queremos que el equipo tenga esa mentalidad ganadora para sacar esto adelante con la novena. Es un equipo que tiene 16 partidos que no pierden, aunque fueron eliminados en la Copa no perdieron, tienen todo nuestro respeto pero queremos ganarles”Pedro CaixinhaEntrenador de Cruz Azul“Vamos con todo ante Cruz Azul, porque nosotros también tenemos hambre de ser campeones. El hambre de tener un título no te la quita nada, ni una revancha ni nada, todos tenemos ese deseo, los dos arrancamos el torneo pensando en este momento y nos vamos a matar por conseguirlo”Miguel HerreraEntrenador del América