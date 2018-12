Ciudad de México.- Los Toros de Chicago, que no andan nada bien esta temporada pero tienen el cariño de la afición mexicana, son los favoritos para el partido de temporada regular de esta noche en la Arena Ciudad de México ante el Magic.En el primer juego de dos de la NBA que habrá este fin de semana en México, los Toros, que figuran en el último lugar de la Conferencia Este con marca de 6-22, jugarán de visitante ante un Orlando que está mejor ubicado y que, en el papel, tendría que ganar el encuentro.El desenvolvimiento de Chicago en la duela mexicana es de gran expectación toda vez que será el cuarto juego del nuevo coach, Jim Boylen, con marca de un ganado y dos perdidos y quien asumió el cargo la semana pasada en lugar de Fred Hoiberg tras los malos resultados en la campaña.Por lo pronto, en el entrenamiento oficial de ayer, los jugadores de la quinteta de Illinois, que los últimos días se han quejado de lo intensas que son las prácticas, atendieron todas las indicaciones de Boylen sin chistar.“Creo que hay pocos equipos de la Liga con tanto éxito fuera de Estados Unidos como nosotros, tal vez los Lakers de Los Angeles. Por eso, será un honor jugar ante tantos aficionados aquí”, dijo el pivot Robin Lopez.Pero Orlando también cuenta con respaldo del respetable ya que fue el equipo donde militó Gustavo Ayón.Sin embargo, el lleno en la Arena Ciudad de México no está garantizado, pues al mismo tiempo se juega el partido de ida de la final del futbol mexicano entre América y Cruz Azul.Bucks 97, Pacers 113Indianapolis.- Thaddeus Young sumó 25 puntos, 11 rebotes y cuatro asistencias para guiar a los Pacers de Indiana hacia su quinto triunfo consecutivo, al doblegar 113-97 a los Bucks de Milwaukee.Myles Turner aportó 23 unidades a la causa de Indiana, que tomó el control del duelo desde los albores, jamás estuvo en desventaja y se acercó a medio juego de los propios Bucks, líderes de la División Central.Eric Bledsoe anotó 26 tantos, mientras que Malcolm Brogdon finalizó con 15, para encabezar a Milwaukee. Giannis Antetokounmpo registró su cifra más baja de la temporada, con 12 puntos.Nets 127, 76ers 123Filadelfia.- Spencer Dinwiddie impuso una marca personal con 39 puntos como reserva y Allen Crabbe aportó otros 20 para encaminar a los Nets de Brooklyn a un triunfo por 127-123 sobre los 76ers de Filadelfia.Joel Embiid terminó con 33 unidades y 17 rebotes, y Ben Simmons añadió 22 tantos por Filadelfia, que no contó con Jimmy Butler debido a una molestia en la ingle.Fue el segundo triunfo de Brooklyn en tres enfrentamientos ante Filadelfia.Knicks 106, Cavaliers 113Cleveland.- Jordan Clarkson sumó 28 puntos, mientras que Rodney Hood logró un enceste clave en el cuarto período para que los Cavaliers de Cleveland tomaran la ventaja en camino a vencer 113-106 a los Knicks de Nueva York.En un encuentro en que los Cavs dilapidaron una ventaja de 22 puntos, Hood les devolvió la delantera por 107-106 a 23 segundos de la conclusión. Poco antes, Nueva York se había colocado arriba por un punto, merced a una clavada de Kevin Knox tras un rompimiento rápido.Hood añadió 23 puntos, el novato Collin Sexton agregó 19, en tanto que Matthew Dellavedova terminó con 15 en su primer partido con Cleveland desde que fue readquirido, procedente de Milwaukee.

