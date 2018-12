Sin hacer ruido

Ciudad de México.- Los Toros llegarán a México mal y de malas.Varios jugadores de la quinteta de Chicago acudieron este domingo a la Asociación de Jugadores de la NBA para acusar lo que ellos llamaron como “tácticas extremas” de su nuevo entrenador Jim Boylen, según reportó el portal Yahoo Sports.Boylen tomó al equipo de Illinois tras la destitución de Fred Hoiberg, pero los Toros siguieron su caída hasta darse una derrota indigna ante los Celtics de 133-77.Ahora, con el descalabro de 108-89 ante Sacramento, los Toros llegan a México con el ánimo por los suelos y con una de las dos peores marcas de toda la Liga, 6-22.La otra marca perdedora es la del Jazz de Utah, equipo que también jugará este fin de semana en la CDMX.A pesar de no haber sido una denuncia oficial ante el gremio de jugadores, estrellas como Zach LaVine y Justin Holiday sí se han quejado con sus compañeros de las formas de entrenamiento de Boylen, pues no concuerdan con los métodos militares que ha llegado a utilizar, combinados con prácticas de hasta tres horas y media.Otras de las polémicas decisiones del entrenador han sido el castigar a algunos titulares a muchos minutos sin jugar, además de llevar hasta el límite a algunos en las prácticas tras las derrotas del equipo.La gota que derramó el vaso fue el haber convocado a una reunión física para el domingo, a la cual se negaban a asistir, pero terminaron acudiendo todos.Al parecer, el ambiente no mejora en el vestuario del equipo de Chicago y con la visita al país para jugar este jueves ante el Magic de Orlando, no pinta para tomar otro rumbo, pues tanto Boylen como los jugadores no han tenido la mejor relación y la dinámica de juego va en franca picada.‘Es muy especial venir a México’Antes de que el Magic de Orlando encienda la duela en la Arena Ciudad de México, los exjugadores de la NBA, Rashard Lewis y Jason Williams, iniciaron con la magia del basquetbol en la Ciudad de México.Para contagiar a los embajadores de la fiesta tricolor, una visita al mural del artista Farid Rueda fue la primera parada, antes de poner a prueba sus habilidades.Lewis, exjugador de Orlando, dejó en claro que la CDMX le sienta bien a todos los equipos por el recibimiento de la gente.“Es muy especial venir a México, sus aficionados son diferentes a los de otras ciudades, sin duda son muy especiales”, comentó.Por su parte, Williams, quien también jugara para Magic, predijo que habrá dos victorias de su exequipo en el país.“Creo que habrá dos victorias de Orlando, lo espero, será un gran espectáculo para los fans”, finalizó.Los exjugadores dieron una exhibición de tiros y se enfrentaron a distintos grupos de influencers.Ciudad de México.- Sin hacer ruido, al grado de que no hubo seguidores de ninguno de los equipos, el Magic de Orlando y los Toros de Chicago arribaron ayer a la Ciudad de México para su juego de temporada regular.La franquicia de Orlando fue la primera en aterrizar en la capital del país, y llegó a su hotel en Polanco minutos antes de las 14:00 horas sin contratiempos y en medio de un equipo de seguridad conformado por personal de la Liga y empleados del hotel.Sólo algunos huéspedes que pretendían salir por el acceso acordonado preguntaron quiénes eran los que llegaron vestidos con ropa deportiva. Otros se molestaron por tener que salir por el Lobby principal y rodear el inmueble para conectar a la calle de Campos Elíseos en la zona hotelera.Los Toros, que tienen más afición en el país gracias a la leyenda Michael Jordan, y se hubiera esperado que algún fan los recibiera, hicieron lo propio cerca de las 20:00 horas y fueron quienes sufrieron un poco más por el tránsito de la Ciudad de México en su traslado del aeropuerto a la que será su casa estos días; es decir, un hotel contiguo en donde pernoctará su rival en el juego de mañana en la Arena Ciudad de México.Al igual que a Orlando, fueron recibidos por el staff de la Liga y rápidamente se dirigieron a sus habitaciones.Ningún jugador hizo declaraciones y fueron los Toros quienes reflejaron más tedio en sus rostros en parte por el viaje y también porque tuvieron que bajar del autobús por la puerta central, que es más complicada para ellos debido a su estatura.Hoy son los entrenamientos oficiales en la duela de la Arena, siendo Orlando el primer equipo que botará el balón.Blazers 104, Rockets 111Houston.- James Harden sumó 29 puntos, siete jugadores de los Rockets anotaron en doble dígito, y Houston utilizó una racha importante en la segunda mitad para poner fin a su seguidilla de tres derrotas con una victoria 111-104 sobre los Trail Blazers de Portland.Clint Capela logró 13 unidades y siete rebotes antes de salir por exceso de faltas a cinco minutos del final, y Eric Gordon, quien inició en lugar de James Ennis, añadió 14 puntos para los Rockets, que dispararon al 49% desde el campo.La banca de Houston jugó un papel clave en una racha de 24-6 en la primera mitad que eliminó una desventaja de 15 unidades. Luego encabezó un ataque en la segunda mitad.Gerald Green anotó 13 puntos y Danuel House añadió 12, entrando como suplentes.Damian Lillard consiguió 34 puntos, CJ McCollum marcó 22 y Jusuf Nurkic añadió 15 y 10 rebotes para Portland, que disparó al 44% luego de iniciar el encuentro con siete encestes en sus primeros nueve tiros a la canasta.Soles 86, Espuelas 111San Antonio.- Bryn Forbes logró su mejor número de la campaña, con 24 puntos, y el más destacado de su carrera, con 11 rebotes, para que las Espuelas de San Antonio aplastaran 111-86 a los Soles de Phoenix.San Antonio ha ganado tres partidos consecutivos, a la mitad de una estadía de seis compromisos en casa. Las Espuelas, que permiten 113.3 unidades por encuentro, han limitado a sus rivales a 101 durante su racha ganadora.LaMarcus Aldridge añadió 18 tantos en 25 minutos. Descansó en el cuarto período, cuando San Antonio ganaba ya incluso por 25 puntos.Phoenix, que jugó sin su líder anotador Devin Booker por quinto duelo en fila, jamás tuvo la ventaja y cayó a una foja de 4-24.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.