Nueva York.- El entrenamiento para este pleito fue muy duro, tanto que le dejó huellas a Saúl ‘Canelo’ Álvarez.El boxeador mexicano llegó ayer a la Gran Manzana y, a cuatro días del combate que sostendrá contra Rocky Fielding, lucía una lesión en el pómulo derecho y también un roce e hinchazón en el párpado izquierdo.El tapatío entrenó para este duelo en San Diego, California, y fue evidente que las sesiones de sparring estuvieron duras.Cabe recordar que en la división en que incursionará el tapatío hay rivales con mayor altura, alcance y, obvio, con mayor pegada.‘El Canelo’ debutará este fin de semana en una división superior, pues el mexicano es campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y reta ahora al inglés, poseedor de la corona supermediana de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB); de ganarla, sería el tercer título del orbe en distintas divisiones para Álvarez.Sobre las huellas de la preparación, el pelirrojo aseguró que no hay de qué preocuparse, pues esas pequeñas heridas son parte de los golpes que se reciben en este deporte.“Todo bien, son gajes del oficio, es normal, es parte de, pero todo muy bien, todo en orden, y es señal de que hice un buen entrenamiento y venimos listos y muy contentos”, expresó Álvarez.De igual manera, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl, dijo que su pupilo está bien físicamente, y que esos pequeños rozones no son para preocuparse.“El roce que ven fue con el sparring, pero no hay de qué preocuparse”, expresó.Eso sí, Saúl dijo sentirse fuerte en peso supermediano y que no le preocupan las ventajas que pudiera tener el europeo en ese tema.“Lo del peso no nos preocupa mucho, sabemos que nosotros somos fuertes, y más que nada trabajamos fuerte, especialmente para el rival, el estilo, la altura”, manifestó.Tome nota…Saúl Álvarez vs Rocky Fielding• Sábado 15 de diciembre• En el Madison Square Garden de Nueva York• Cartelera empieza a las 7 p.m.¿Cómo ver la pelea en vivo?Habrá varias opciones para aquellos que no quieran perderse la pelea:1. Space (cable): la pelea será transmitida en vivo en este canal2. TV Azteca: la transmisión puede llegar a estar 15 minutos diferida3. Televisa: la transmisión puede llegar a estar 15 minutos diferida4. DAZN (sólo USA): esta es una plataforma de streaming dedicada a los deportes y con la cual ‘Canelo’ tiene convenio

