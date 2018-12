Ya tienen casa

Centauros de Ciudad Juárez, el primer equipo de futbol americano profesional en la historia, en esta ciudad y en el estado, jugará los domingos sus partidos como local en el campo Don Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga, en la temporada 2019 de Futbol Americano México (FAM), que iniciará en febrero próximo.“Centauros ya cuenta con sede, tenemos el ‘Chucus’ como tal, gracias al apoyo que nos brinda el municipio a través del presidente Armando Cabada. Ya tenemos la sede para que Centauros tenga su casa como estadio”, declaró Marco Donatti, gerente de operaciones del conjunto.Mañana jueves al mediodía, Centauros y el alcalde Cabada Alvídrez firmarán un convenio o carta compromiso relativa al préstamo de la instalación, evento en el que el equipo presentará de manera oficial sus uniformes.Donatti añadió que después de la visita de algunos representantes de la referida liga a esta ciudad, hicieron algunas sugerencias, por lo que la directiva de Centauros le hará algunas adecuaciones al ‘Chucus’.Entre ellas, ampliar la capacidad del graderío a dos mil o tres mil aficionados, como mínimo, así como construcción de baños y mejoras en el estacionamiento.Precisó que, debido a que la instalación no cuenta con alumbrado, los Centauros quienes entrenan por la noche, no practicarán ahí.Iván Moreno, presidente del equipo, destacó que el proyecto ha sido muy bien recibido por los amantes al ‘deporte de las tacleadas’ en la frontera, quienes siguen al equipo tanto en redes sociales como en los entrenamientos y, en las noticias, en los medios de comunicación locales.“Hay mucho apoyo, están muy emocionados, ya con muchas expectativas en cómo van a ser los juegos, cómo van a ser los resultados de los mismos y obviamente están ahí, que inicie la temporada, que puedan adquirir productos de Centauros y formar parte de lo que es este proyecto”, manifestó Moreno.En lo deportivo, Mauricio Balderrama, entrenador en jefe del club, afirmó que el staff de coacheo afina los últimos detalles tanto a la defensiva como en ofensiva.“Estamos evaluando a cada uno de los jugadores para ver quién va a ser el primer equipo, segundo equipo y la reserva que vamos a tener, los 40 jugadores ya los tenemos registrados”, dijo.Sin embargo, comentó que van a tener alrededor de 10 a 15 jugadores en la reserva.“Nos van a estar apoyando por si hay alguna una lesión o por si simplemente algún jugador que esté registrado no cumple con las expectativas del equipo Centauros, lo vamos a cambiar inmediatamente”, expuso.Este sábado 15, a las 15:00 horas, en el ‘Chucus’ Olascoaga, los Centauros realizarán su segundo scrimmage de la pretemporada con el que cerrarán sus entrenamientos en el año que culmina.Las Malqueridas, antes Rebeldes, quienes militan en la Womens Football League (WFL), harán un entrenamiento conjunto con ellos.Al término de éste, iniciará el scrimmage.Como entrada, se pide un juguete nuevo o en bueno estado para niños de escasos recursos.Entre los atractivos habrá entrega de souvenirs y regalos de parte del club, fotos con los jugadores, además de música y la presencia de ‘Locos por la Parrilla’, quienes se suman a la causa con el famoso tailgate o carne asada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.