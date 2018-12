Amenaza barra del América al Cruz Azul

Ciudad de México— Desesperados porque Cruz Azul no les vende boletos para la final del domingo, los barristas del América amagan con bloquear el viernes el acceso a La Noria e impedir el domingo la salida del hotel de concentración al Estadio Azteca si el club no recula.La barra azulcrema La Monumental acusó a la institución cementera de incumplir el trato de apartado de entradas. Los barristas sienten que les pusieron la bota en el cuello y por eso boicotearían el entrenamiento del equipo y la partida del Royal Pedregal rumbo a la vuelta de la final.El líder de La Monu, Jesús Peña, El "Congo", reveló a Cancha que todos concuerdan con esa medida extrema, aunque antes solicitan la intervención de la FMF o de las autoridades capitalinas para evitar que el conflicto escale."Si tenemos que marcar un perímetro alrededor de La Noria lo vamos a hacer y obviamente el Gobierno no nos puede prohibir el derecho a la libre expresión. El domingo atrincheramos el hotel, igual vamos a marcar perímetro. Si se nos prohibe la entrada a nosotros pues a ellos no los vamos a dejar salir del hotel", mencionó.Dijo que llevaría a los 3 mil barristas que aspiran a apoyar al América desde la Cabecera Sur del Coloso de Santa Úrsula."No voy a infringir ninguna ley porque no voy a apedrear los camiones, no voy a robar a nadie, simplemente voy a cerrar las vialidades, no me pueden prohibir mi derecho a la libre expresión y me puedo manifestar sin ningún problema. Vienen comunidades de otros pueblos a cerrar las vialidades y se les da la facilidad para cerrar Reforma, no creo tener problema por cerrar alguna vialidad", expresó."No queremos llegar a ninguna confrontación con nadie. Lo único que queremos es boletaje y no estamos pidiendo mucho".El "Congo" comentó que le basta con que le aparten mil boletos, de los 3 mil que requiere.Acusó a los administradores de Cruz Azul de impedirles el acceso de bombos y banderas en el juego de Fase Regular y ahora de incumplir con el apartado de entradas que gozan los barristas cuando su equipo se enfrenta a algunos de los otros 3 grandes."Había unos pequeños convenios contra Chivas, Cruz Azul y Pumas. El apoyo nos lo daban con cierto apartado, '¿sabes qué?, van 200 personas, apártame', y era recíproco, con ellos nunca había problema, hasta el día de hoy que no sé que les pasó porque se sienten dueños yo creo del Estadio Azteca y Cruz Azul no nos quiere hacer el favor de apartarnos el boletaje."Lo vamos a pagar, no lo queremos regalado, pero ahora sí que si nos incitan a hacer otras cosas para que haya ese apartado, las vamos a hacer porque no es posible que nos vayan a dejar fuera de una final", lanzó.Los barristas del América solo gozan apartado de entradas en partidos contra los otros tres grandes: Chivas, Cruz Azul y Pumas.El líder de La Monumental, Jesús Peña, alias El "Congo", explicó que en el resto de los partidos tienen que ingeniárselas para adquirir sus entradas, lo que antes no ocurría."Desde hace mucho tiempo se quitó porque pensaban que pasamos ese boletaje a la reventa", expresó.La molestia de la barra del América se debe a que presuntamente el Cruz Azul está incumpliendo el trato de apartado de boletos.El "Congo" insistió en que quiere una solución pacífica antes de llegar a medidas como el boicot al equipo, en su entrenamiento y en la salida del hotel de concentración al Azteca."Están excluyendo a cualquiera que llegue con playera amarilla proque según ellos el Estadio Azteca es su cancha y se va a respetar", mencionó.Las barras de Cruz Azul no tuvieron problemas para acceder al Estadio Azteca en la Final de vuelta del Clausura 2013, aquel 26 de mayo para la historia.A diferencia de lo que ocurre ahora con los grupos de animación del América, los celestes apoyaron sin problemas desde la Cabecera Sur.En aquella ocasión el problema fue para el resto de los aficionados, ya que falló la seguridad del sistema Ticketmaster al filtrarse las contraseñas de los Socios Águila, por lo cual muchas personas adquirieron entradas sin tener la membresía.Eso provocó boletaje repetido, un sinnúmero de inconformidades y un caos en cuestión de seguridad.