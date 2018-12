Ponen pie en los octavos

Liverpool, Inglaterra— Paris Saint-Germain y Liverpool sobrevivieron al Grupo de la Muerte de la Liga de Campeones. Tottenham se instaló también en octavos de final, y la Liga Europa terminó como exiguo consuelo para los italianos Napoli e Inter.El tridente ofensivo conformado por Kylian Mbappé, Neymar y Edinson Cavani estuvo en todo su esplendor para vapulear 4-1 a Estrella Roja. Los campeones de Francia se clasificaron a octavos como primeros del Grupo C, en el que tres equipos de alto calado llegaron con opciones de avanzar o quedar fuera en la sexta y última jornada.“Sabíamos que este grupo sería muy duro, y que nada se definiría sino al final”, señaló el brasileño Marquinhos, quien aportó el otro tanto del club parisiense. “Logramos terminar en la cima, lo que es muy bueno y nos da una ventaja para la siguiente fase”.Liverpool se quedó con el otro boleto tras doblegar 1-0 al Napoli en Anfield, una victoria que cuajó con apuros. El gol de Mohamed Salah en el primer tiempo y una providencial atajada Alisson Becker en los últimos minutos sacaron a flote a los finalistas de la pasada edición.“Hizo la atajada de la campaña”, resaltó el técnico de los Reds, Jurgen Klopp. “No tengo idea de cómo la logró. Gracias a Dios lo tenemos”.Gracias a un empate 1-1 ante Barcelona en el Camp Nou, Tottenham se apoderó de la segunda plaza del Grupo B, donde el Inter de Milán se atascó como tercero al igualar con idéntico marcador como local ante el eliminado PSV Eindhoven.“Lo dejamos todo para el final”, dijo Harry Kane, atacante del club londinense. “Afortunadamente, el PSV consiguió un empate que nos ayudó, y un empate de visita ante el Barcelona no es un mal resultado”.Borussia Dortmund se quedó con el primer lugar del Grupo A en virtud de su victoria 2-0 ante Mónaco. El Atlético de Madrid se dejó quitar la punta al no pasar del 0-0 en su visita al Brujas belga.“No pudimos ganarlo y, ahora, a esperar a ver quién nos toca”, lamentó el técnico argentino del Atleti, Diego Simeone. “Nunca se sabe qué esperar. Será lo que tenga que ser”.El sorteo para definir los cruces de octavos se realizará el lunes.Porto había asegurado ya el primer puesto del Grupo D, antes de superar 3-2 al Galatasaray. Schalke, que tenía ya en el bolsillo el segundo lugar, se impuso 1-0 al visitante Lokomotiv de Moscú tras el gol de Alessandro Schopf en la prolongación.

