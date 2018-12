Pumas Kids y Legacy se llevan las 'porras'

Con la intervención de 16 equipos de porra y baile se llevó a cabo el Campeonato Clásico de Invierno ‘Cheer and Dance 2018’, en las instalaciones del gimnasio municipal Josué Neri Santos.Fueron los grupos de animación y porra ‘Pumas Kids’ y ‘Legacy’ los que obtuvieron el triunfo de su respectiva categoría.El evento fue con causa, ya que los juguetes que se recabaron fueron en apoyo a la fundación ‘Creando Lazos de Amor’, que atiende a niños y jóvenes del kilómetro 30, colonia San Antonio y en la Colonia Aztecas.En la modalidad de baile, Duo Studio se llevó los títulos en las categorías Jazz Acrobático, Jazz Teens y Hip Hop Senior.Makadi fue el triunfador en Jazz Infantil, mientras que en la categoría Hip Hop Open, el ganador fue VDC, de la capital del estado.Se premió con trofeo a los tres primeros lugares y medalla al entrenador, además se entregarían paquetes a los primeros lugares para que puedan asistir a los próximos Campeonatos Nacionales en Puerto Vallarta y Mazatlán, del próximo año.“Este campeonato inició hace 10 años, pensando en las necesidades de los atletas, por lo que año con año busca crecer, en lo que respecta a la cantidad de equipos participantes”, comentó personal del comité organizador.Los equipos que resultaron campeones en esta ocasión también recibieron paquetes por parte de las dos asociaciones (COP, Confederación Olímpica de Porras y As Me Cheer), para que puedan asistir a los diferentes campeonatos nacionales.Dicho premio consistió en un porcentaje económico, que puede ser hasta 25 mil pesos, en paquetes para los entrenadores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.