Yanquis le echa el ojo

Las Vegas—Apunten a los Yanquis de Nueva York en la ruleta por Manny Machado. ¿Y J.T. Realmuto? Muchos equipos desde hace tiempo están esperando por hacer su apuesta por el receptor.Los equipos han empezado a mostrar sus cartas en las reuniones de invierno en Las Vegas.Noah Syndergaard y Zack Wheeler han generado interés, dicen los Mets. Los nombres de Corey Kluber y Madison Bumgarner suenan constantemente en conjeturas de canjes. Pero aún no hay indicio de dónde recalará Bryce Harper, un oriundo de Las Vegas.Los Yanquis, como es usual, están a la caza.Siempre a la carga en la rivalidad con los campeones Medias Rojas, los Yanquis confirmaron que tienen a Machado en la mira. El gerente general Brian Cashman indicó que ha mantenido contacto con el agente del infielder dominicano.“Estamos enfocados en esas áreas de necesidad en el mercado y él, obviamente, está disponible y resuelve esa área de necesidad”, dijo Cashman. “Así que no voy a negar que hemos tenido una conversación o dos”.Ya sea algo sustancioso o una mera pantalla de humo, los Yanquis tienen una necesidad debido a que el torpedero Didi Gregorius se perdería al menos la mitad de la próxima temporada en lo que se recupera de una cirugía reconstructiva del codo.Realmuto, el receptor de Miami, es de los más buscados al considerársele como el mejor en su posición actualmente.“Creo que muchos equipos están conversando con los Marlins. Me anticiparía a decir que el interés por él ha aumentado desde que hemos estado aquí”, señaló el nuevo gerente general de los Mets Brodie Van Wagenen.No se apuren, replicó el manager de Miami Don Mattingly.“Lo tengo en cuenta como parte de nuestro club”, dijo.“Él sabe lo mucho que lo queremos y la valoración que le damos. Ha sabido responder bien a todo. J.T. es un chico con una personalidad fuerte. Un tremendo líder. Es por eso que le queremos. Es por eso que muchos equipos le quieren tener”, dijo Mattingly.Quizás Realmuto sea canjeado antes que las reuniones acaben el jueves, o quizás no. Mientras tanto, no se deben esperar avances en otros temas relevantes de las Grandes Ligas.Se habla de prohibir o restringir las formaciones especiales defensivas. Y también hay un amplio debate sobre cómo generar más ofensiva.Pero en una señal de que no hay nada inminente, el comisionado Rob Manfred no contempla estar presente en el cónclave anual de la industria del béisbol.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.