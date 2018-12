Despiden Vikingos a coordinador ofensivo

Minneapolis.- Los Vikingos de Minnesota, en busca de salvar una temporada que inició con ambiciones de Super Bowl, hicieron un último esfuerzo por encender una chispa a mediados de diciembre, al despedir al coordinador ofensivo John DeFilippo.El entrenador en jefe Mike Zimmer tomó lo que llamó una “decisión extremadamente difícil” ayer por la mañana, un día después de la derrota por 21-7 en Seattle. La primera temporada de DeFilippo en el puesto llegó a su fin luego de sólo 13 partidos, en medio de un pronunciado descenso en la productividad de la ofensiva durante las últimas seis semanas.“Estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas porque siento: ‘lo contraté. Es mi trabajo tratar de ayudarlo a seguir mejorando’”, dijo Zimmer. “Obviamente no hice un trabajo suficientemente bueno ahí. Siempre he sentido que si contratas a un tipo, debes quedarte con él y tratar de asistirlo y ayudarlo a madurar como coach”.Los Vikingos (6-6-1) no han podido pasar de las 300 yardas en cuatro de sus últimos cinco partidos y han promediado 12.8 puntos en esos cuatro juegos. Pese a todo, ante la inconsistencia de varios de sus rivales en la Conferencia Nacional, siguen controlando el segundo puesto como equipo comodín con tres encuentros por delante.“No quiero que la temporada sea un desperdicio. Ahora, quizá lo será. Tal vez no”, señaló Zimmer. “Pero esos tres partidos, para mí, son muy, muy importantes”.El coach de mariscales, Kevin Stefanski, fue designado como coordinador ofensivo interino, por lo que asumirá la función de enviar las jugadas. Stefanski ha formado parte del grupo de asistentes de los Vikingps desde 2006, sobreviviendo a dos cambios de entrenador. Tras haber entrenado a los mariscales, corredores y alas cerradas bajo las órdenes de Zimmer, Stefanski tiene un firme conocimiento del esquema y el personal.“Tenemos a muchos muchachos inteligentes en esa sala, y trataré de ayudarlo lo mejor que pueda”, aseguró Zimmer.El trabajo de DeFilippo con el mariscal Kirk Cousins no se materializó en un desempeño consistente, pero Zimmer subrayó que su razonamiento para despedir a DeFilippo trasciende a Cousins y a su irregular primer año con los Vikingos.

