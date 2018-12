Contento por contar con plantel casi completo, a excepción de Ramón Ceja, Jhonatan Aranda e Irving Ávalos, así como de los lastimados Manuel Viniegra y Omar Flores, en el arranque de la pretemporada hacia el Clausura 2019, Gabriel Caballero, director técnico de Bravos FC Juárez, afirmó que potencializará al equipo en algunas posiciones, pero no dio a conocer en cuáles.“Estamos viendo, por supuesto que hay que tratar de potencializar un poco más al equipo en algunas posiciones, con algunos nombres, algunas situaciones personales que tenemos que ir analizando en estos días, pero, hacer siempre un equipo que sea competitivo y pelear por el objetivo final que es el salir campeón y ascender”, expuso.Acerca de lo que llamó ‘situaciones personales’ explicó que se refiere a algunos futbolistas que pueden tener alguna oferta o que hayan tenido poca actividad y quieran tener más, aunado a que verá el tena contractual de cada uno de ellos con la directiva.Caballero Schiker afirmó que estudiará bien las necesidades del conjunto y opciones disponibles en el mercado para encontrar a los futbolistas idóneos.“Por líneas, hay que buscar reforzar al equipo y encontrar los jugadores idóneos porque si no, traer por traer, tampoco sería correcto. Entonces, analizar bien las opciones y las facilidades que puedan haber para traer jugadores o de plano no”, manifestó.Adelantó que habrá pocos cambios en la plantilla equina.En torno a su extraoficial incorporación al equipo de trabajo de Gerardo ‘Tata’ Martino, al frente del Tri, manejada en distintos medios de comunicación nacionales, expresó que tiene contrato por seis meses más con Bravos.“Eso no ha cambiado, yo creo que el compromiso es por un año y ese año tratar de darle en realidad por lo que vinimos, que es el salir campeón y el ascender, entonces, vamos a hacer todo lo posible para conseguir esa alegría que la gente, tanto de la directiva como la afición merece”, manifestó.Ayer se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de la Liga MX, en la cual, se dio a conocer que el Torneo de Copa iniciará el martes ocho y miércoles nueve de enero próximo.Hoy, a las 13:00 horas, será el sorteo de grupos de la justa que finalizará el 10 de abril.

