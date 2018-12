Anuncia Juninho retiro del futbol

Monterrey, Nuevo León— Invadido por una combinación de emociones de alegría, nostalgia y tristeza, fue como anunció Juninho su retiro de las canchas ante los medios de comunicación.Luego de despedirse del plantel en el Estadio Universitario, el que fuera capitán de los felinos por ocho años dio su última conferencia de prensa como futbolista.“Pasé cosas muy bonitas, las tristes también, pero fueron muchas más cosas bonitas, y más que nada tengo un sentimiento de paz conmigo mismo, de agradecimiento con Dios por darme la oportunidad de ser futbolista, estar en clubes muy importantes, aquí en Tigres casi nueve años y agradecido por esta carrera tan bonita", expresó en la sala de prensa del estadio.Juninho dijo que buscará seguir ligado al club auriazul y para ello se sentará a dialogar con la directiva.“Vamos a platicar con Miguel (Garza), tenemos una relación de muchos años con ‘Tuca’, Miguel, Palomino. Hay que platicar con tranquilidad, hay tiempo. Yo no me veo fuera de la institución, ocho años es un vínculo muy grande y creo que puedo aportar algo a la institución”, dijo el brasileño.Para Juninho, el momento más especial como jugador de los Tigres fue el título del Apertura 2011, aunque no olvidó el del 2017 ante los Rayados.“El momento más especial para mí aquí fue el primer título porque esa noche nació mi hija y es un éxtasis para todos lados, y para la institución fue muy marcante también porque se venía de una sequía de casi 30 años. Este campeonato, el último que conquistamos contra nuestro rival, fue el más marcante para la gente porque fue la única vez que se enfrentaron en una final Monterrey y Tigres y gracias a Dios ganamos nosotros”, señaló el defensor brasileño.

