Arlington, Texas.- Jerry Jones es elogiado por una importante decisión futbolística.Quizás no haya una mejor manera para explicar el impacto del tan criticado intercambio de parte del propietario y gerente general de Dallas, enviando una selección de primera ronda para el 2019 a Oakland a cambio del receptor Amari Cooper, con los Vaqueros desvaneciéndose rápidamente en la contienda por la NFC del Este.Cooper encabeza a la NFL en yardas en la recepción desde que se unió a los Vaqueros, quienes ya han ganado cinco partidos consecutivos para colocarse al frente y a punto de alcanzar el título de la división y un partido por el comodín en casa.Con Cooper, Dak Prescott se parece más al novato ofensivo del año de la NFL del 2016 en lugar de un mariscal que parece estar en aprietos. Y el nombre de Jones está siendo mencionado en todas las cabinas de radio, como la destacable personalidad de la semana en la NFL.En otras palabras, el objetivo primordial de la ira de los fans, cansados de que ya ha pasado casi un cuarto de siglo sin un viaje al Super Bowl, o ni siquiera a un partido por el campeonato de la NFC, es ahora visto como alguien que salvó la temporada de Dallas.Los vaqueros podrían asegurar el título de la NFC del Este con una victoria en Indianápolis el domingo.“Creo que gran parte de querer hacer las cosas con el deseo de destacar es demostrando lo que uno puede hacer”, según dijo Jones después de que Cooper anotara tres touchdowns, incluyendo la anotación de la victoria de 29-23 en tiempo extra contra Filadelfia, la cual les dio a los Vaqueros una ventaja de dos partidos en la división, faltando aún tres juegos por jugar en la temporada regular. Dallas rompió el empate por virtud de una arrasada de temporada de los defensores del campeonato del Super Bowl.“Creo que ese es un importante factor de motivación –demostrar lo que uno puede hacer. Creo que esa es la manera de hacer las cosas en los deportes y en el futbol, simplemente eso te da una oportunidad cuando la gente dice, ‘no me gusta lo que han hecho, eso no está bien’. Adoro eso. De hecho, me va peor cuando estoy siendo elogiado”.Hubo una gran cantidad de personas que dudaron de Jones cuando se tenía una marca de 3-5, que decían, muy convencionalmente hablando, que los Vaqueros estaban en problemas al faltarles un armador de jugadas en la recepción en la primera temporada sin el líder en capturas de anotación Dez Bryant, quien fue liberado con el fin de recortar costos.Prescott estaba en esa lista de problemas, inmerso en una racha de 25 partidos de mediocridad y con marcas demasiado bajas que no podían compararse con su sensacional temporada de novato, cuando Dallas impuso un récord de franquicia con una racha ganadora de 11 partidos y consiguió el mejor récord de la NFC con 13 victorias.Y aunque Presoctt tuvo dos intercepciones y perdió un balón suelto, lo cual ayudó a las Águilas a mantenerse con vida en el partido, los Vaqueros se mostraron dominantes, y la actuación que Prescott ofreció, junto con Cooper en la última mitad del cuarto período y en el tiempo extra, fue excepcional.

