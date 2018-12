Águilas buscan respuestas en temporada en la que todo ha salido mal

Filadelfia.- Explicar lo que salió mal, un día después de que otra frustrante derrota dejara a las Águilas de Filadelfia al filo de la eliminación, fue un difícil ejercicio para el entrenador Doug Pederson.¿Por qué no optaron por una conversión de dos puntos y ganar?¿Por qué intentar una opción del mariscal en tercera y una?¿Por qué la ofensiva aún batalla a comienzos de los partidos?Pederson no tenía todas las respuestas. Eso no cambiaría el resultado de todas maneras.Las Águilas quedaron más cerca del último lugar que del primero al perder 29-23 ante los Vaqueros de Dallas en tiempo extra el domingo. Una victoria que ahora los coloca en un empate por la primera posición en la NFC del Este con la ventaja de desempate.Sus posibilidades de convertirse en el noveno equipo que repite como campeones del Super Bowl ya de por sí eran muy pocas. Ahora, es aún más improbable que las Águilas lleguen siquiera a los playoffs para defender su título.“Es obvio que tenemos que mejorar. Tenemos que entrenar mejor. Tenemos que jugar mejor”, dijo Pederson el lunes.La ofensiva de Filadelfia se mostró anímica hasta el último período, cuando Carson Wentz lanzó dos pases de anotación en un lapso de 93 segundos. Pederson pudo haber sido más agresivo y jugar por conseguir la ventaja después de la recepción de anotación de seis yardas de Darren Sproles con 1:39 minutos restantes, pero en su lugar optó por la segura patada y el punto extra con el que se empataría el partido. Un castigo en contra de Dallas en dicho intentó le dio a Pederson la oportunidad de cambiar de parecer e intentar una conversión por dos puntos desde la yarda uno. Pero se conformó con el punto extra de la patada.Una cansada defensa, que pasó la mayor parte del día en el campo, forzó el partido a un tiempo extra al derribar a Dak Prescott en dos ocasiones luego que los Vaqueros casi estuvieran en posición para intentar un gol de campo. Pero la ofensiva nunca volvió a ver el balón, y Prescott lanzó su tercer pase de anotación dirigido a Amari Cooper en el periodo postreglamentario.

