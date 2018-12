Esto es una familia: CR7

Turín— Cristiano Ronaldo afirmó que su etapa en la Juventus ha sido la mejor en su carrera como futbolista, dado que en el equipo italiano siente una mejor armonía que en el Real Madrid."No es justo mencionar solo a algunos, pero puedo decir que este es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo. En otros lugares, alguien se siente más grande que los demás, pero aquí están todos en la misma línea, son humildes y quieren ganar."Si (Paulo) Dybala o (Mario) Mandzukic no marcan, todavía siguen felices y sonríen. Es bonito y percibo la diferencia. En Madrid son humildes pero aquí siento que lo son más. Es muy diferente de Madrid, esto es una familia", dijo en entrevista a La Gazzetta dello Sport.En la misma charla, CR7 le recomendó a Lionel Messi cambiar la Liga española por la Serie A, como él lo hizo cuando dejó a los merengues por la Juventus."No extraño a Messi. Jugué en Inglaterra, España, Italia, Portugal y en la Selección mientras él todavía sigue en España. Tal vez él me necesite más. Para mí, la vida es un desafío, me gusta y me gusta hacer felices a las personas", dijo."Me gustaría que viniera a Italia algún día. Que aceptase el reto, como yo. Sin embargo, si él es feliz allí, lo respeto. Es un jugador fantástico y un buen tipo pero no me pierdo nada aquí. Esta es mi nueva vida y soy feliz".Finalmente, dio su opinión sobre el Balón de Oro que recibió Luka Modric, su ex colega en el Real Madrid, este año."Creo que me lo merezco cada año. Los números no mienten pero no creo que sea menos feliz si no lo gano. Tengo amigos fantásticos, familia, juego en uno de los mejores clubes."¿Cree que me iré a casa y empezaré a llorar? Es cierto que estoy decepcionado pero la vida sigue y todavía trabajo duro. Así que felicito a Modric, que se lo merece, pero el año que viene nos volveremos a ver y haremos lo que sea para estar allí otra vez", finalizó.