Ciudad de México.- Llegan a la final los dos mejores equipos del torneo, los dos cuadros que no perdieron un solo partido en el Azteca y que ahora tendrán la oportunidad de reeditar uno de los partidos más polémicos y memorables de las últimas liguillas por la emoción que se vivió en aquella final del Clausura 2013, donde las Águilas se levantaron para salir triunfantes de su casa en una vibrante serie de penales.El técnico Miguel Herrera, que tuvo semanas llenas de presión y críticas, tendrá la oportunidad de demostrar que tienen material suficiente para llevarse el título, pero en frente se encontrará a una Máquina que suma 21 años sin ganar la Liga y que sueña con el doblete, porque hace algunas semanas conquistó la Copa MX.El único campeonato de Liga que tiene ‘El Piojo’ lo consiguió con los azulcremas, mientras que Pedro Caixinha ya ganó con Santos Laguna.¿Por qué están en la final?Cruz AzulHaber finalizado en el primer lugar del torneo a final de cuentas le redituó algo positivo al cuadro cementero, ya que luego de haber empatado en el marcador global frente a Monterrey, pudo avanzar a disputar el partido por el título, gracias a su mejor posición.En el encuentro de vuelta tuvieron todo para aniquilar al cuadro rayado, pero hasta se dieron el lujo de fallar un penal y aunque el equipo logró su primer objetivo en esta Liguilla, viene lo más complicadoAméricaCon toda justicia, las Águilas se instalaron en la final, la tercera de la mano de Miguel Herrera, pues prácticamente arrollaron a los Pumas, dando tremendo golpe de autoridad en el partido de vuelta de la semifinal. El equipo ya suma 15 partidos sin conocer la derrota y han tenido una Liguilla espectacular, ganando en el Azteca las dos series para dejar fuera al Toluca y a los universitariosSu duelo en la fase regular...Cruz Azul-AméricaAmérica terminó con la racha celeste de 7 victorias consecutivas en el Azteca y frenó al equipo que dirige Pedro Caixinha, en ese momento las Águilas se mantuvieron en la cima del torneo. El Cruz Azul mereció mejor suerte en este encuentro, ya que estrelló dos balones al poste, cortesía de Martín Cauteruccio y Martín Alvarado.Era un partido del cual se esperaba más espectacularidad y al final se trenzaron en un férreo duelo por el control del balón.Es bueno saber que…• Será la cuarta ocasión que se juegue el Clásico Joven por el título del futbol mexicano, superando al América-Pumas y Santos-Toluca que se ha disputado en tres ocasiones• En el historial, las Águilas se han llevado dos de las tres disputadas, aunque la primera fue para La Máquina en la temporada 1971-72 con marcador de 4-1 a partido único; la segunda fue en la 1988-89 y la más reciente en el Clausura 2013; en ambas se coronaron los azulcremasAsí JugaránIdaJueves 13 de diciembreAmérica vs. Cruz Azul / Estadio AztecaVueltaDomingo 16 de diciembreCruz Azul vs. América / Estadio Azteca

