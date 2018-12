Vuelve Reyes a Nacional de campo traviesa

El atleta juarense Daniel Reyes Morales volverá a participar en el Campeonato Nacional de Campo Traviesa luego de un año de ausencia; en la edición de 2017, su más reciente intervención, finalizó en la quinta posición.La justa nacional, que se llevará a cabo el 12 de enero de 2019 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, es selectiva para el Campeonato de Campo Traviesa NACAC 2019, a realizarse en Puerto España, Trinidad y Tobago, así como para el Campeonato Mundial de Carreras de Montaña 2019, a celebrarse en Villa Angostura, Argentina.“Como atleta juvenil participé dos veces, y en las dos ocasiones lo gané, con lo que obtuve el pase al NACAC; como competidor élite he estado en dos oportunidades, en una de ellas me salí por lesión (2016) y la otra obtuve el quinto lugar (2017)”, comentó el atleta de 22 años de edad.Este magno evento es convocado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA). Las categorías abiertas son, 6 kilómetros Juvenil Femenil, 8 kilómetros Juvenil Varonil y 10 kilómetros Libre Femenil y Varonil. Se espera la participación de más de 400 atletas.En la edición de 2017, la más reciente en la que intervino, Daniel no pudo alcanzar el objetivo con el que se presentó al Campeonato Nacional de Campo Traviesa, que se llevó a cabo en Tepatitlán de Morelos, Jalisco.Reyes Morales finalizó en la quinta posición general, al arribar a la meta en un tiempo oficial de 32 minutos y 30 segundos, dentro de la categoría libre, que tuvo un recorrido de 12 kilómetros.Con el quinto lugar en su poder, el deportista fronterizo no pudo acceder al Campeonato Panamericano de Campo Traviesa, que se celebró en Boca Ratón, Florida.Para obtener su boleto a la justa panamericana, Daniel debía terminar en alguno de los cuatro primeros lugares. Si no llegaba en la primera posición, tendría que haber una diferencia de 30 segundos con el primer sitio para poder calificar. Situación que no se presentó.“La meta que nos fijamos es lograr el boleto al NACAC, y para alcanzar ese objetivo tengo que estar dentro de los tres primeros lugares”, declaró el atleta universitario.

