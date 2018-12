Jefes, a playoffs

Kansas City, Missouri.- Harrison Butker se redimió tras una fallida patada de 43 yardas al momento en el que el reloj se agotaba con un gol de campo de 36 yardas en tiempo extra, y los Jefes de Kansas City detuvieron a los Cuervos de Baltimore en una cuarta oportunidad para asegurar un lugar en los playoffs con una victoria de 27-24 ayer.Los Jefes lograron en dos ocasiones ejecutar una conversión en cuarta oportunidad antes de que Patrick Mahomes lanzara un pase de anotación para empatar el partido dirigido a Damien Williams con 53 segundos restantes del tiempo reglamentario. Momentos después, Justin Houston derribó a Lamar Jackson, arrebatándole el ovoide, para darle a Butker una oportunidad de ganar el partido al final del último período.Butker falló la patada. Pero se aseguró de no fallar su siguiente intento.Los Cuervos avanzaron hasta el medio campo mientras intentaban responder en el tiempo extra, pero el castigo por uso ilegal de las manos impuesto a Ronnie Stanley los puso en aprietos. Jackson luego fue derribado por Houston y Dee Ford –tras lo cual abandonó el partido– y Robert Griffin III lanzó dos pases incompletos para terminar con la avanzada de Baltimore.Mahomes lanzó para 377 yardas con dos touchdowns y una intercepción. Tyreek Hill capturó ocho pases para acumular 139 yardas, incluyendo tres en el tiempo extra y preparar el camino para el eventual gol de campo de la victoria.Jackson lanzó por 147 yardas con dos touchdowns para los Cuervos, quienes nunca habían perdido en tres visitas al Estadio Arrowhead. Jackson también acumuló 71 yardas por tierra en su cuarta participación como titular en lugar de Joe Flacco.Ambos equipos tuvieron grandes oportunidades de ganar el partido dentro del tiempo reglamentario.Los Cuervos tomaron la ventaja con 4:04 minutos en el reloj luego que un largo retorno de despeje les diera una muy buena posición en el campo, y Jackson lanzó un pase de anotación en tercera oportunidad dirigido a John Brown. Pero la mejor defensa de la NFL permitió en dos ocasiones que la ofensiva de mayor puntaje en la Liga lograra ejecutar una conversión en cuarta oportunidad.La primera fue en cuarta y nueve en la yarda 40 de los Jefes, cuando Mahomes se desplazó hacia su derecha y lanzó un intrépido pase en dirección de Hill, con el que se consiguió un avance de 40 yardas. La segunda conversión tuvo lugar en cuarta y tres en la yarda cinco de los Cuervos, cuando Mahomes lanzó un pase a Williams para conseguir el touchdown del empate.Gigantes 40, Pieles Rojas 16Landover, Maryland.- Saquon Barkley sumó 170 yardas por tierra, incluido un touchdown de 78 yardas, para rebasar la marca de las mil en la temporada, Eli Manning lanzó para tres anotaciones y los Gigantes de Nueva York apalearon 40-16 a los Pieles Rojas para acabar con las mínimas aspiraciones de Washington por un boleto de playoffs.Barkley hizo lo que quiso ante la defensiva de los Pieles Rojas al promediar 12.1 yardas por acarreo para convertirse en el primer novato de los Gigantes en superar las mil yardas e imponer récords de la franquicia para una sola temporada con su 13er touchdown.Panteras 20, Cafés 26Cleveland.- Baker Mayfield superó a Cam Newton, Jarvis Landry atrapó un pase de touchdown y corrió para otra anotación y los Cafés de Cleveland hirieron las esperanzas de las Panteras de Carolina para playoffs con una victoria de 26-20.Mayfield valientemente lanzó un pase de touchdown de 51 yardas hacia una zona llena de jugadores donde se ubicaba Landry –quien tenía un acarreo de 3 yardas y sumó una carrera larga en una jugada similar– al principio del último cuarto para registrar un touchdown y ponerse al frente del marcador.Patriotas 33, Delfines 34Miami Gardens, Florida.- Kenyan Drake corrió las últimas 52 yardas y los Delfines de Miami anotaron en una jugada de pase y doble lateral en su desesperado intento final para derrotar 34-33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra.Los Patriotas se hallaban a 16 segundos de asegurar el título del Este de la Americana por 10ma vez en fila cuando los Delfines anotaron en la jugada de 69 yardas para remontar una desventaja de 33-28.Ryan Tannehill lanzó un pase de 14 yardas a Kenny Stills, quien dio pase lateral a DeVante Parker, y éste a su vez a Drake. El corredor halló un hueco y venció a velocidad a dos jugadores de los Patriotas por la lateral.Halcones 20, Empacadores 34Green Bay, Wisconsin.- Aaron Rodgers lanzó dos pases de touchdown e impuso un récord de la NFL de pases consecutivos sin sufrir una intercepción, y los Empacadores de Green Bay vencieron 34-20 a los Halcones de Atlanta para llevarse su primera victoria bajo el mando del entrenador interino Joe Philbin.Aaron Jones corrió para una anotación de 29 yardas en el tercer cuarto. La defensa limitó al mariscal Matt Ryan luego de una serie de touchdown al inicio del partido para propinarle a Atlanta su quinta derrota consecutiva y garantizarle a los Halcons una foja perdedora por primera vez desde 2014.Jets 27, Bills 23Orchard Park, Nueva York.- Sam Darnold ganó a Josh Allen el duelo entre mariscales novatos al remontar en la victoria de los Jets de Nueva York por 27-23 sobre los Bills de Buffalo.Elijah McGuire anotó en un acarreo de cuarta y goal desde la yarda uno a 1:17 minutos del final para coronar una serie ofensiva en la que Darnold completó tres de cinco pases para 52 yardas. El mariscal novato mostró su toque en un pase de 37 yardas a Robby Anderson, quien hizo la atrapada sobre su hombro por la banda derecha.Fue la primera remontada de Darnold en su carrera en un cuarto período.Potros 24, Texanos 21Houston.- Andrew Luck pasó para 399 yardas y dos touchdowns y T.Y. Hilton tuvo 199 yardas por recepción para llevar a los Potros de Indianapolis a un triunfo 24-21 sobre los Texanos de Houston.Los Potros (7-6) pusieron fin a una racha de nueve victorias de los Texanos (9-4), al tiempo que redujeron la ventaja de Houston en el liderato de la División Sur de la Conferencia Americana a dos juegos con tres por disputarse.Hilton llegó al juego como el líder de todos los tiempos en yardas por recepción por partido en el estadio NRG de Houston con 122.3 y finalizó casi con 200 yardas al atrapar nueve pases de 12 que le mandaron.Houston cortó la ventaja de Indianapolis a 24-21 con un pase de touchdown de siete yardas de Deshaun Watson a DeAndre Hopkins con menos de tres minutos por jugar. Con los Potros en una tercera oportunidad y una yarda por avanzar a medio campo, Luck provocó un fuera de lugar de Jadeveon Clowney para asegurar el primero y diez y el triunfo.Santos 28, Bucaneros 14Tampa, Florida.- Drew Brees lanzó para un touchdown y aportó otro por tierra para ayudar a los Santos de Nueva Orleans a remontar de un déficit de 11 puntos al medio tiempo y derrotar 28-14 a los Bucaneros de Tampa Bay.Con el resultado, los Santos (11-2) aseguraron por segunda campaña consecutiva el título del Sur de la Conferencia Nacional.Luego de perder dos balones, Brees conectó un pase de touchdown de una yarda con Zach Line y luego anotó en un acarreo desde la misma distancia para que los Santos se vengaran de la derrota de inicio de temporada frente a los Bucaneros (5-8) y de paso se recuperaran del descalabro de la semana pasada en Dallas.La defensiva de Nueva Orleans hizo su parte tras permitir dos touchdowns en la primera mitad, al capturar cuatro veces a Jameis Winston y limitar a la mejor ofensiva de la NFL a 81 yardas en la segunda mitad –la mayoría de esas yardas logradas en la última serie del partido.Broncos 14, 49ers 20Santa Clara, California.- George Kittle atrapó un pase de 85 yardas para touchdown en camino a concluir con 210 yardas por recepción y convertirse en el primer ala cerrada de los 49ers en alcanzar las mil yardas en una temporada, con lo cual guía a San Francisco a una victoria 20-14 sobre los Broncos de Denver.Kittle se quedó muy cerca del récord de la NFL de más yardas por recepción para un tight end que estableció Shannon Sharpe con 214, al no tener una recepción en la segunda mitad. Kittle concluyó con siete recepciones en nueve pases que le enviaron.Bengalíes 21, Cargadors 26Carson, California.- Philip Rivers pasó para 220 yardas y Michael Badgley pateó cuatro goles de campo –incluido uno de 59 yardas, récord de la franquicia– para que los Cargadores de Los Angeles se impusieran 26-21 a los Bengalíes de Cincinnati.Rivers completó 19 de 29 pases, incluido uno de touchdown, en un juego que no fue uno de los mejores juegos de su equipo. Los Cargadores (10-3) tuvieron 160 yardas a la ofensiva en sus primeras dos series, pero sólo 121 en el resto del encuentro.Austin Ekeler corrió para 66 yardas en 15 acarreos, mientras Melvin Gordon se perdía su segundo partido seguido debido a una lesión en la rodilla.Leones 17, Cardenales 3Glendale, Arizona.- Darius Slay regresó una intercepción 67 yardas para touchdown y Detroit venció 17-3 a unos inofensivos Cardenales, para la primera victoria de los Leones en Arizona desde 1993.Slay se paró enfrente del receptor Trent Sherfield, interceptó el pase de Josh Rosen y corrió pegado a la banda para la anotación en el tercer cuarto, mientras los Leones (5-8) ponían fin a una racha de ocho derrotas en el desierto.Arizona (3-10) evitó ser blanqueado con un gol de campo de 22 yardas de Zane Gonzalez.Acereros 21, Raiders 24Oakland, California.- Derek Carr lanzó un pase de seis yardas para touchdown a Derek Carrier con 21 segundos por jugar, antes que Chris Boswell se resbalara durante el intento del potencial gol de campo del empate, de 40 yardas, en la última jugada, y los Raiders de Oakland vencieron 24-21 a los Acereros de Pittsburgh.Ben Roethlisberger volvió de una lesión en las costillas para conducir la serie del touchdown de la ventaja, a la cual Carr respondió para poner adelante a los Raiders (3-10).Los Acereros (7-5-1) sumaron su tercera derrota consecutiva.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.