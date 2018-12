Este fin de semana se dio a conocer que el nuevo nombre del equipo de Las Vegas es ‘Aviators’ (Aviadores) y los Chihuahuas de El Paso serán los encargados de darle la bienvenida en la temporada 2019 de la Liga de la Costa del Pacífico en el beisbol de Triple-A el próximo 4 abril en el Southwest University Park en lo que será una serie de cinco partidos.Los Aviadores jugaron como los 51s de Las Vegas durante las 18 temporadas anteriores y como las Estrellas (Stars) cuando hicieron su aparición en 1983.Bajo ese nuevo nombre, la novena de Las Vegas jugará en un nuevo estadio ahora como filial de los Atlético de Oakland, ya no de los Mets de Nueva York.Los Chihuahuas iniciaron la temporada 2018 como visitantes ante Las Vegas en el Cashman Field y en una serie de cinco partidos ganaron 4-1 del 5 al 9 de abril.En ese mismo mes volvieron a enfrentarse en otras dos series. Primero del 13 al 16 en El Paso con dos triunfos por bando, y después del 21 al 23 de nueva cuenta en Las Vegas con barrida favorable a los paseños 3-0.Ambas novenas se volvieron a ver las caras hasta el mes de agosto en el Southwest University Park y en una serie del 16 al 19 de ese mes los Chihuahuas barrieron 4-0. De esa manera, en general la novena paseña sumó 13 victorias ante los entonces 51s de Las Vegas por apenas tres derrotas.El anuncio del nuevo nombre y la presentación del logotipo se hicieron en el estadio ‘Las Vegas Ballpark’, cerca del centro de Summerlin. Se espera que el parque de pelota, con un costo de $150 millones de dólares, abra a tiempo para el juego de apertura del equipo el 9 de abril contra Sacramento Rivercats.El nuevo nombre fue vinculado a la historia de Howard Hughes, homónimo de la compañía propietaria del equipo y el desarrollador de Las Vegas en sus inicios.Una gran parte de los intereses comerciales de Hughes estaba en la aviación, lo que sirvió de inspiración para la película biográfica de 2004, ‘The Aviator’, protagonizada por Leonardo DiCaprio.‘La visión y la ambición de Hughes no tenían comparación’, dijo David Weinreb, CEO de The Howard Hughes Corporation. ‘Eso, junto con su huella en Las Vegas, donde su legado ha ayudado a dar forma a la comunidad durante décadas, hace que la decisión de nombrar al equipo en su honor sea fácil. Los Aviadores de Las Vegas es el nombre perfecto para el equipo deportivo profesional más antiguo de la ciudad, que ahora está lanzando un nuevo capítulo con un estadio de última generación en Summerlin y una nueva afiliación en las Grandes Ligas.’

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.