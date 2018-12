Calientan final en Madrid sin incidentes

Madrid— Miles de aficionados de Boca Juniors y River Plate llenaron desde primera hora de este domingo las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, donde se celebra el partido de vuelta de la final de la Copa Libertadores.En un ambiente festivo y bajo un dispositivo policial sin precedentes, con más de 4 mil elementos movilizados en la ciudad, hasta las 8:00 horas, tiempo del centro de México, no se reportaban incidentes.Cada afición tiene asignada una fan zone al norte y al sur del estadio, mientras que la avenida que las conecta, el Paseo de la Castellana, ha sido cerrada al tráfico y en ella se disponen controles policiales para evitar que ambas hinchadas entren en contacto.El partido original, que se iba a celebrar en la cancha de River el 24 de noviembre, tuvo que suspenderse y trasladarse a Madrid después del ataque a pedradas que sufrió el autobús donde viajaban los jugadores de Boca, algunos de los cuales resultaron heridos."Lo que pasó allá fue una vergüenza" admite Daniel, un aficionado de River a quien, sin embargo, la fortuna sonrió."Llevo viviendo acá en España 17 años y cuando escuché que podían traer la final de la Libertadores al Bernabéu no podía creérmelo, aún no me lo creo en realidad"."Llegamos apenas el viernes sólo para ver a Boca campeón" cuenta Martín, cuando sus compañeros de viaje le interrumpen con un cántico provocador."¡Gallina, esa mancha no se borra más, vos te fuiste al descenso, quemando el monumental!" gritan al unísono mientras decenas más se les unen.Está previsto que las puertas del estadio Santiago Bernabéu abran tres horas antes del inicio del partido.Una vez concluida la final, la división entre aficionados continuará por parte de la Policía: si gana Boca, su hinchada tiene preparada la plaza de Colón para los festejos; si vence River, sus fanáticos irán a la Puerta del Sol.

