Ciudad de México—Lorenzo Mata anunció ayer que se va de la Selección Mexicana.En una carta que publicó en redes sociales, el jugador centro de sangre mexicana, aunque nació en California y con 32 años agradeció los momentos que tuvo desde hace nueve años enfundado en el jersey tricolor.“Gracias por todo, les prometo que les di todo. Deje mi alma. Mi corazón. Mi sudor. Les deseo suerte a la nueva generación. Con esta carta me despido de los 12 Guerreros”.“Cómo olvidar los Juegos Panamericanos en Guadalajara y el FIBA de Caracas de 2013. Un privilegio haber formado parte de los 12 Guerreros que después de 40 años clasificaron a nuestro país a un Mundial. Estos años defendiendo a mi país han sido los mejores de mi vida. Tuve momentos inolvidables y conocí lugares que nunca hubiera imaginado”, compartió en un texto digital.Lorenzo integró hace unos días el cuadro tricolor en la eliminatoria rumbo a China 2019, Copa del Mundo a la que ya no se clasificó.Y meses atrás, Héctor Hernández, quien fuera capitán del Tri, también se despidió de la Selección.“Los 12 Guerreros tendrán que renovarse y nuestra obligación es seguir apoyándolos en el camino de cumplir sus sueños. Gracias México, no tengas duda que siempre te defendí y di todo como un ‘Matador’”, expresó Mata, quien ahora podría iniciar una trayectoria deportiva pero en un papel directivo.

