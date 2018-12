Chocan por el Este

Arlington, Texas.- Dak Prescott y los Vaqueros de Dallas salvaron su temporada con una victoria en Filadelfia hace un mes.Carson Wentz y las Águilas tratarán de hacer lo mismo en Texas –de hecho, por tercera semana consecutiva desde que los campeones defensores se dieron cuenta que su temporada estaba al borde del precipicio después de una paliza que recibieron de Nueva Orleans una semana después de caer ante sus rivales del Este de la Conferencia Nacional.Si Doug Pederson, el entrenador de las Águilas, no pone énfasis en la palabra “desesperación” después de las dos victorias seguidas que tuvo su equipo en esta temporada, no está entendiendo el significado que tendrá jugar hoy en el Estadio AT&T, en donde el liderazgo de la División estarán en juego por segunda ocasión en tres partidos.El Día de Acción de Gracias, Dallas derrotó a Washington e igualó a los Pieles Rojas.Ahora los Vaqueros, que tienen un récord de 7-5, tienen la oportunidad de conseguir una quinta victoria que podría hacer todo, excepto eliminar a las Águilas, que tienen un récord de 6-6 y también dificultarán la actuación de los Pieles Rojas.“Definitivamente, para nosotros cada partido es uno que tenemos que ganar”, comentó Pederson.“También creo lo mismo de ellos. Los dos estamos tratando de lograr el mismo objetivo. Tenemos que estar preparados para jugar”.Los Vaqueros estuvieron en peligro de perder contacto con la competencia para llegar a los playoffs cuando visitaron a las Águilas a principios de noviembre.El debut del nuevo receptor Amari Cooper, que está en primer lugar, fue arruinado en la derrota que tuvieron ante Tennessee.La ofensiva había tenido problemas en el equivalente a una temporada completa desde el 2017.Incluyendo la victoria por marcador de 27-20 al inicio de un resurgimiento de cuatro partidos, el promedio de la ofensiva es de casi 50 yardas por partido, la eficiencia de Prescott como mariscal ha mejorado significativamente y no hay duda de que el impacto de Cooper ha influenciado ambas cosas.Aunque la anotación no ha aumentado tanto debido a la sorprendente actuación defensiva que tuvieron en contra de los Santos, que han tenido una considerable anotación, en la victoria por marcador de 13-10 que dio por terminada la racha ganadora de 10 partidos de Nueva Orleans, fue un momento importante para una defensa que ha estado impulsando a los Vaqueros durante toda la temporada.Potros en TexanosLos Texanos de Houston consiguen la ventaja de jugar en casa durante los playoffs de la AFC.Así es, el equipo que tuvo un arranque de temporada de 0-3 podría superar a los Jefes y a los Patriotas y quedarse con el lugar más codiciado.Los Texanos llevan nueve partidos ganados al hilo, y lo han hecho de un sinfín de maneras, ya sea por medio de una fuerte defensa o una oportunista ofensiva, hasta la sólida participación de los equipos especiales y una excepcional labor por parte de sus entrenadores.Santos en BucanerosLos Santos se llevarían el título de la NFC del Sur con una victoria o una derrota de Carolina, y están ansiosos por volver al campo de juego tras su peor actuación del 2018, una derrota de jueves por la noche ante Dallas en la que se vieron abrumados por la defensa de los Vaqueros.Tampa Bay, equipo que ha acumulado la mayor cantidad de yardas en la ofensiva –incluso más que Nueva Orleans– ganó el primer enfrentamiento para abrir la temporada. Luego los Santos ganaron sus próximos 10 partidos.Carneros en OsosLos Carneros ya son los acreedores del título de la NFC del Oeste. Podrían conseguir un descanso de primera ronda en los playoffs venciendo a los Osos.Este es un enfrentamiento de mucha intriga, la segunda mejor ofensiva de Los Angeles contra la cuarta mejor defensa de Chicago. Los Osos se colocan en segundo lugar contra el juego por tierra, y Todd Gurley de los Carneros encabeza a la NFL tanto en yardas acumuladas por acarreo y yardas desde la línea de golpeo.Patriotas en DelfinesUna victoria de los Patriotas –aunque estarán en un lugar en el que no les gusta estar, ya que han perdido cuatro de los últimos cinco enfrentamientos en Miami– significa otra corona de la AFC del Este. 10 títulos consecutivos. Tom Brady ha ganado 12 de sus últimas 13 participaciones dentro de la misma división. También está listo para imponer otro récord de la NFL: Brady ha acumulado 579 pases de anotación, incluyendo la postemporada, empatando con Peyton Manning por la mayor cantidad de éstos.Cuervos en JefesLos Cuervos se han ido acercando para quedar a tan sólo medio partido de los Acereros en el Norte, pero enfrentan un masivo reto en Kansas City, mientras que Pittsburgh seguramente no tendrá ningún problema para vencer a Oakland.Para vencer a los poderosos Jefes en el Arrowhead se necesita de una monstruosa defensa, y Baltimore cuenta con la mejor defensa en la Liga. También cuenta con una estrategia para agotar el reloj en el juego terrestre.Panteras en CafésUna racha perdedora de cuatro partidos ha puesto seriamente en peligro las posibilidades de las Panteras para calificar en los playoffs. Su juego por aire se ha visto afectado, y ahora Cam Newton se encuentra lastimado de su hombro derecho. Fue interceptado en cuatro ocasiones la semana pasada.Pero promedian con 140.8 yardas en acarreos por partido, quedando atrás únicamente de Seattle con 148.8.Bengalíes en CargadoresLos Cargadores enfrentan algunos complicados caminos rumbo a conseguir por lo menos un comodín. Philip Rivers ha lanzado dos o más pases de anotación en cada uno de sus primeros 12 partidos, empatando por la tercera racha más larga de arranque de temporada en la historia de la NFL.Rivers lleva 10 touchdowns y seis intercepciones en seis partidos contra los Bengalíes, quienes han ganado cuatro enfrentamientos seguidos en la temporada regular.Acereros en RaidersLos Raiders han ganado los últimos tres paridos en casa en esta serie desde que perdieran en 1995, y los Acereros están en 3-8 en Oakland. Aun así, a menos que bajen la guardia contra los Raiders, los Acereros seguramente ganarán, incluso sin el destacado corredor James Conner (quien sufrió una lesión en un tobillo).Águilas en VaquerosUna victoria de los Vaqueros les daría el control de la NFC del Este; ganaron en Filadelfia a comienzos de esta temporada. Dallas ha ganado cuatro partidos seguidos y acaba de conseguir una impresionante victoria contra los Santos, seguida de un bien merecido descanso.El ala cerrada de las Águilas, Zach Ertz, ya estableció un récord de franquicia en una única temporada con 93 recepciones. Está a tan sólo 18 para romper el récord de la NFL de Jason Witten de los alas cerradas.Gigantes en Pieles Rojas¿Recuerdan a Mark Sánchez? Es ahora el titular de los Pieles Rojas luego que Alex Smith y Colt McCoy quedaran fuera con fracturas en las piernas. Esta será su primera participación como titular desde el 2015, y los Pieles Rojas se mantienen en pie aun siendo azuzados por las lesiones.Nueva York, equipo que perdió al corredor estrella Landon Collins (con una lesión en el hombro) por el resto de la temporada, ha ganado tres de cuatro partidos desde su semana de descanso.Halcones en EmpacadoresLo más interesante de esta historia es que Joe Philbin asumirá las riendas del equipo como entrenador de los Empacadores y tomará decisiones por primera vez en su carrera profesional. Aaron Rodgers ha lanzado un récord de franquicia de 336 intentos de pase sin una sola intercepción, estando por detrás únicamente de Brady (con 358 en el 2010-11) por la racha más larga en la historia de la Liga.Broncos en 49ersLos Broncos han despertado con tres victorias consecutivas. Pero sólo han ganado un partido como visitantes en las últimas 30 temporadas contra los 49ers. Perdieron al destacado receptor Emmanuel Sanders en la práctica esta semana con una rasgadura en el tendón de Aquiles.Las cinco recuperaciones de balón de San Francisco son la menor cantidad acumulada en el transcurso de 12 partidos, al menos desde 1940.Jets en BillsAl parecer Sam Darnold ya se recuperó de su pie derecho lastimado, y está listo para enfrentarse al seleccionado de primera ronda Josh Allen, entre los prospectos a mariscales novatos.Darnold tiene un récord de 3-6 y ha lanzado un récord de la Liga de 14 intercepciones. Allen lleva 391 yardas acumuladas por aire, tres pases de anotación y dos intercepciones, y 234 yardas en acarreos y un touchdown en sus dos últimos partidos.Leones en CardenalesLos Leones han perdido ocho partidos al hilo en Arizona, su última victoria tuvo lugar en 1993. Además, Detroit está en 0-3 contra los equipos de la NFC del Oeste en esta temporada.El receptor de los Cardenales, Larry Fitzgerald, necesita una captura para superar a Jerry Rice por la mayor cantidad de recepciones para un equipo en la historia de la NFL. Fitzgerald necesita una captura de anotación para igualar a Antonio Gates por el sexto lugar en la lista de carrera.Vikingos en Halcones Marinos, lunes por la nocheQuien sea que resulte victorioso en este enfrentamiento tendrá un fácil camino rumbo a un sembrado por el comodín, aunque los Vikingos aún creen poder asegurar el título de la NFC del Norte.Seattle se ha mostrado excepcional en horario estelar: 25-5-1 desde el 2010. Russell Wilson lleva 29 pases de anotación y cinco intercepciones por el transcurso de 12 partidos. Ha lanzado por lo menos dos pases de anotación en ocho participaciones seguidas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.