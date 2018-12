Madrid—Lionel Messi ofreció otro recital al convertir dos exquisitos goles de tiro libre para guiar al Barcelona a una contundente victoria 4-0 el sábado en el derbi catalán en el feudo del Espanyol y afianzarse en la cima de la Liga española.El astro argentino deleitó a los aficionados al facturar las faltas a los 17 y 65 minutos, la primera vez en su trayectoria que anota dos tantos de tiro libre en un mismo partido.Messi también dio una gran asistencia para el gol del francés Ousmane Dembélé a los 26. El ariete uruguayo Luis Suárez aprovechó un pase de Dembélé para hacer el tercer tanto con un remate que coló entre las piernas del arquero Diego López a los 45.“Ha sido extraordinario. Lo que nos da y lo que le quita al rival”, comentó el técnico azulgrana Ernesto Valverde. “Si alguno es capaz de hacer un hat trick de falta es él, pero no lo he pensado en ningún momento”.Gracias a la victoria, el Barcelona lidera el campeonato con una diferencia de tres puntos sobre Sevilla y el Atlético de Madrid. Sevilla debió conformarse con un empate 1-1 en cancha del Valencia, mientras que el Atlético venció de local 3-0 a Alavés.El quinto Real Madrid visitará el domingo al colista Huesca, apenas horas antes del choque entre River Plate y Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid.“Queda mucha Liga por delante. Está todo muy apretado, pero desde luego que la idea es que los partidos, fuera de casa, intentar hacerlos fuertes”, indicó Valverde.Con sus tiros libres, Messi se convirtió en el jugador con más tantos ante Espanyol en la historia al llegar a 20, dejando atrás la cuenta de 18 de Telmo Zarra e Isidro Lángara.Suárez culminó una primera parte de ensueño con su décima diana luego de recibir el pase de Dembélé y mandarlo a las redes.Messi llegó a 11 tantos en la Liga, para empatar al uruguayo Cristhian Stuani (Girona) en la cima de los máximos goleadores, con su segunda ejecución de falta desde fuera del área, que volvió a superar el lance de López para hacer más sonora la victoria.``Sabemos de lo que es capaz Leo y es un placer poder verlo hoy en día en los entrenamientos y que lo haga no sorprende", dijo el volante azulgrana Sergio Busquets. ``Para nosotros es fundamental, ya sea con tiros libres, jugadas normales o saques de esquina, por eso es el mejor jugador del mundo".El dominio del Barcelona fue incontestable para su rival, que alcanzó su 19no cotejo sin vencer a los azulgranas en el torneo liguero, con 15 derrotas y cuatro empates. Espanyol sufrió su cuarta derrota en fila para estancarse con 21 unidades en la novena posición.Espanyol corrió con mala fortuna de que el videoarbitraje invalidó un tanto que hizo el defensor costarricense Óscar Duarte a los 72, después de que con la revisión se determinó que hubo una posición adelantada antes de su remate al fondo de las redes.Los goles del croata Nikola Kalinic (25), el francés Antoine Griezmann (82) y Rodrigo Hernández (87) decidieron la victoria del Atlético ante Alavés, que se quedó con un punto menos en la cuarta posición.Sevilla dejó escapar la victoria en Valencia al encajar un gol en los descuentos. Pablo Sarabia adelantó a los visitantes a los 55 minutos, pero el suplente Mouctar Diakhaby firmó el 1-1 al conectar un balón que quedó varado tras un tiro libre.Además, el Celta volvió a meterse entre los diez primeros de la tabla al sacar una victoria 3-2 en la cancha del Villarreal. Brais Méndez (44), Okay Yokuslu (49) y el uruguayo Maximiliano Gómez (51) pusieron en ventaja al conjunto gallego, pero el local supo reaccionar con un doblete del colombiano Carlos Bacca (83 y 87) que le puso tensión al tramo final.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.