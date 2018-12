Atlanta- El "Tata" Martino le regaló una última alegría a la afición de Atlanta antes de partir, posiblemente rumbo a la Selección Mexicana.El técnico argentino condujo al Atlanta United al campeonato de la MLS Cup tras derrotar 2-0 al Portland Timbers, gracias a los goles de Franco Escobar y del venezolano Josef Martínez, máxima figura del equipo rojinegro.Martínez, quien fue el mejor anotador de la MLS esta temporada con 35 goles, abrió el marcador al 39' y encaminó el triunfo para el equipo de Martino.Al inicio de la segunda mitad, al 54', el argentino Escobar consiguió el 2-0 que permitió al Atlanta United manejar el trámite del juego con comodidad para llevarlo a buen puerto y así conseguir su primer título de la MLS.Al finalizar el partido, Martino aseguró que el campeonato era un objetivo que directivos y cuerpo técnico se plantearon desde su llegada a Estados Unidos."En realidad era una convicción que teníamos. Nosotros no sólo la apoyamos si no que vinimos porque el proyecto era muy claro. En dos años les pude regalar un título. El trabajo no cambia, la dedicación, más allá del título", aseguró el "Tata", quien al ser cuestionado por su futuro prefirió no dar detalles y disfrutar de la celebración."(Sigue) disfrutar este título y descansar, el lunes vemos (qué viene)", aseguró el técnico argentino, que bromeó sobre una posible visita a México en próximos días."(En México) tengo a mi bisabuela, a visitarla".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.