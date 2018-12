Cero riesgos

Ciudad de México—Miguel Herrera no quiere que el pase de América a la final muera desde los once pasos.Esta previa se contaría distinta si Roger Martínez hubiera marcado la pena máxima del pasado jueves en el estadio Olímpico Universitario por el partido de ida de las semifinales, pero al no ser así, las Águilas se jugarán tanto la vida hoy en el Azteca ante Pumas que incluso El “Piojo” ya designó a Emanuel Aguilera como su nuevo cobrador de penales, por si el partido lo amerita.“Sí, ya lo hablamos y voy a ser yo el pateador si hay un penal. Después del partido del jueves, Miguel me comentó y si hay un penal yo lo patearé”.“Es una responsabilidad muy importante, lamentablemente hemos fallado algunos. Esperemos que entren todos los que vengan”, dijo Aguilera, quien gracias a su técnica también es el encargado de cobrar los tiros libres.En el mejor de los casos, Aguilera y América tendrán esas opciones de gol que tanto esperan, en el peor, deberán lidiar con Pumas, que les causa mucho respeto con ese ataque que puso a rezar a varios en CU.“Con Pumas hay que tener muchísima concentración. Sus dos delanteros (Felipe Mora y Carlos González) son goleadores e importantes. Seguramente nos van a venir a buscar y ahí tenemos que aprovechar los espacios que nos van a dejar. Tenemos que ser determinantes y contundentes a la hora de generar y concretar situaciones”.“Recién en los últimos dos partidos de visitante contra Toluca y Pumas, si se fijan, estábamos arriba en el marcador y entonces es lógico que el local se venga encima y busquen el resultado positivo. También es mérito de ellos cuando vienen con todo, hay que aguantar y tratar de que no nos conviertan”, explicó el defensor.Un paso separaría al América de la Final del Apertura 2018, pero Roger dejó a Pumas vivo y con la posibilidad de lograr hoy una hazaña.

