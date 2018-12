La tercera es la vencida

Pat Narduzzi, entrenador en jefe de las Panteras de la Universidad de Pittsburgh, buscará el próximo 31 de diciembre en El Paso su primer triunfo en un juego de tazón colegial como coach, cuando enfrenten al Cardenal de Stanford en la edición 85 del Sun Bowl.Narduzzi está en su cuarta temporada al frente de las Panteras, y en los primeros tres años sumó 21 victorias, la mayor cantidad para un entrenador de Pitt en sus primeras tres campañas desde que lo lograrara Jackie Sherrill (28 triunfos de 1977 a 1979). Además, Narduzzi tiene marca de 2-0 contra equipos ranqueados en los dos primeros lugares a nivel nacional.Sin embargo, en los dos partidos de tazón que ha disputado hasta el momento como entrenador en jefe no ha podido ganar. En el 2015 Pittsburgh perdió en el Militay Bowl con el Navy, 44-28, y en el 2016 cayeron ante Northwestern en el Pinstripe Bowl, 31-24.Su breve estancia en el timón de las Panteras ya ha sido testigo de alguno momentos importantes, como los 21 triunfos que sumaron en los primeros tres años, la mayor cantidad de victorias de un entrenador de futbol americano de Pitt en sus primeros tres años desde Jackie Sherrill (28 victorias desde 1977-79). Además de tener una marca de 2-0 contra equipos ranqueados entre los dos mejores de la nación.Cerraron la temporada 2017 con una victoria 24-14 sobre el entonces No. 2 Miami, el rival de mayor rango que las Panteras han derrotado en casa.Derrotaron a dos equipos que terminaron en el top 5 de las clasificaciones finales de playoff del futbol americano colegial en el 2016. Las Panteras propinaron al entonces No. 2 Clemson (el eventual campeón nacional de ese año) su única derrota (43-42) y dejaron al No. 5 Penn State fuera de los playoffs al derrotar a los Nittany Lions, 42-39.Ha enviado a 24 de sus ex jugadores de Pitt a la NFL. Las Panteras tuvieron cinco jugadores seleccionados en el Draft de la NFL de 2017 y tres más en 2018, lo que marcó el mayor número de selecciones de Pitt en un período de dos años desde el 2003-04.Narduzzi fue nombrado entrenador en jefe de las Panteras el 26 de diciembre de 2014. Llegó a Pitt luego de ocho años de gran éxito como coordinador defensivo en Michigan State. Bajo su dirección, los Epartanos fueron el único equipo que se ubicó en el top 10 de la nación en defensa total y defensa en cada temporada desde 2011-14.En diciembre del 2017, la directora deportiva de Pitt, Heather Lyke, anunció un nuevo contrato de siete años para Narduzzi, asegurando su liderazgo en las Panteras por lo menos hasta la temporada 2024.Narduzzi completó su licenciatura en educación física en Rhode Island en 1990 y más tarde obtuvo una maestría en estudios deportivos en Miami, Ohio, en 1992. Él y su esposa, Donna, tienen cuatro hijos: Arianna, Christina, Patrick e Isabella.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.