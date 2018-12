Consigue Atlanta United campeonato en la MLS

Atlanta— Finalmente, Atlanta tiene otro equipo al cual llamarle campeón. El venezolano Josef Martínez y el argentino Franco Escobar firmaron goles, Brad Guzan tuvo un par de intervenciones oportunas y el Atlanta United le dio a la ciudad su primer título desde 1995 con un triunfo el sábado 2-0 sobre el Portland Timbers en la final de la Copa MLS.Con el respaldo de la mayor asistencia en la historia de la franquicia, el United conquistó la corona en tan solo su segunda temporada en la liga y desencadenó una enorme celebración en una ciudad que ha pasado por muchos momentos deportivos para el olvido. El dueño Arthur Blank levantó el trofeo, tan solo tres años después de que su otro equipo, los Falcons de Atlanta de la NFL, dejaron ir una ventaja de 25 puntos durante un colapso épico en el Super Bowl.Martínez coronó la mejor campaña ofensiva en la historia de la NFL con su gol a los 39 minutos para poner al United al frente. Escobar marcó el segundo a los 54 minutos para convertir los últimos minutos del encuentro en un festival para despedir al entrenador argentino Gerardo “Tata” Martino, quien deja al equipo. De acuerdo a varios reportes, Martino asumirá la dirección técnica de la selección de México.Atlanta disfrutó de su primer título desde que los Bravos ganaron la Serie Mundial de 1995, un lapso de 8.442 días, para los que no llevaban la cuenta.Después de un sorpresivo paso en la postemporada, los Timbers se quedaron cortos de su segundo título de la MLS después de conquistar el campeonato en 2015.Desde que llegaron los deportes profesionales a Atlanta en 1966, el único otro equipo en conquistar un título también lo hizo sobre un campo de fútbol. Los Chiefs de Atlanta se alzaron con el campeonato durante la campaña inaugural de la Liga de Fútbol de Norte América.Aunque ese equipo sentó las bases, el Atlanta United llevó al deporte a niveles nunca antes vistos en Estados Unidos. El equipo rompió el récord de asistencia de la MLS en su primera campaña el año pasado, y después impuso una nueva marca esta temporada al promediar más de 53 mil espectadores, un nivel de respaldo que encajaría a la perfección en las ligas de Inglaterra o España.Tan pronto como sonó el silbatazo final, se anunció un desfile de celebración por las calles de Atlanta el lunes. “We Are The Champions” de Queen sonó por los altavoces del Estadio Mercedes-Benz.

