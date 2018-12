Vuelve Dellavedova a los Cavaliers

Cleveland.- Otro jugador popular de los Cavaliers vuelve a ‘casa’.LeBron se fue; Delly regresa.Los Cavaliers acordaron un canje con Milwaukee que llevará de regreso a Cleveland a un favorito de los aficionados, Matthew Dellavedova, junto con el alero John Henson y un par de selecciones del Draft de 2021. Los Bucks obtendrán al base veterano George Hill y al alero Sam Dekker de los Cavs, comentó a The Associated Press una persona familiarizada con la negociación. Milwaukee accedió a enviar a Dekker a los Wizards de Washington a cambio del pívot Jason Smith y una futura selección de segunda ronda del Draft.Los acuerdos están pendientes de la aprobación de la Liga y podrían concretarse en cualquier momento, afirmó la persona, que habló a condición del anonimato porque los equipos aún no han tenido la teleconferencia obligatoria con los funcionarios de la NBA.La selección de primera ronda en el Draft de 2021 está protegida, indicó la persona.Había urgencia por llegar al acuerdo antes de las 6:00 de la tarde del viernes, dado que sólo los jugadores que formaran parte de la plantilla para entonces pueden ser incluidos en otros paquetes de canje antes del plazo de febrero.Hill regresó recientemente tras perderse 11 juegos con una lesión en el hombro, y los Cavs lo habían estado ofreciendo para un canje. Dekker también había estado fuera con una severa torcedura de tobillo izquierdo.La habilidad de Dellavedova lo convirtió en un consentido de los aficionados de Cleveland durante sus tres temporadas con los Cavaliers, que no renovaron el contrato al jugador conocido como ‘Delly’ luego de ganar el título de 2016.Dellavedova, de 28 años, tendrá oportunidad de reiniciar su carrera con los Cavaliers. El australiano había sido condenado a la banca de Milwaukee y sólo promedia 1.7 puntos y 2.4 asistencias en 12 juegos.Henson recientemente fue sometido a una cirugía para reparar una torcedura de ligamento de muñeca izquierda. Promedia 5.6 puntos y 5.1 rebotes en 14 encuentros.

