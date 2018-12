Hoy sábado ocho y mañana domingo nueve del mes en curso, en el Gimnasio Adaptado, se llevará a cabo la Olimpiada y Paralimpiada Municipal Infantil, Juvenil y de Primera Fuerza de Ajedrez, en la que competirán más de cien practicantes del ‘deporte ciencia’.Ángel Escareño, titular de la liga municipal de este deporte, informó que en las categorías Sub 14 y Sub 16, la justa será clasificatoria a la Olimpiada Estatal.Escareño comentó que, a diferencia de años anteriores, los 10 mejores ajedrecistas Menores de 14 y de 16 años avanzarán a una segunda fase que se realizará el 15 y 16 del mes en curso, en la misma sede, el Parque Central Oriente.El sistema de competencia será el Suizo a cinco rondas (pueden variar de acuerdo al número de participantes), con tiempo de reflexión de 60 minutos por jugador para toda la partida.La Olimpiada Municipal se disputará en las categorías Invidentes y Débiles Visuales rama mixta, Sub 8 (2011 y anteriores), Sub 10 (2010-2009), Sub 12 (2008), Sub 14 (2005-2007), Sub 16 (2003-2004), Sub 18 (2002-2001), Sub 20 (1999-2000) y categoría Libre (todas las edades).Después de la inauguración, el sábado se jugarán las tres primeras rondas, a las 9:00, 11:00 y 13:00 horas y, el domingo, las dos restantes, a las 9:00 y 11:00 horas.Ésta, se desarrollará en enero bajo un formato de round robin y los competidores que ocupen los dos primeros sitios en cada una de las categorías y ramas, representarán a Ciudad Juárez en la Olimpiada Estatal, a efectuarse del 17 al 20 de febrero, en Chihuahua.El sistema de competencia será el Suizo a cinco rondas (pueden variar de acuerdo al número de participantes), con tiempo de reflexión de 60 minutos por jugador para toda la partida.Los desempates se determinarán por los criterios de encuentro directo, Buchholz, Media de Buchholz, Sonneborn-Berger, mayor número de victorias con piezas negras y menor edad. Los registros para el evento cerraron ayer.Como premios, habrá estímulos económicos de mil, 500 y 300 pesos a los triunfadores en Primera Fuerza o Libre.Igualmente, se entregarán medallas y títulos de campeones municipales en las categorías infantiles y juveniles.Escareño afirmó que todas las categorías serán reportadas para rating nacional.