Imparte Tuiolosega clase de lima lama

Hijo de Tino Tuiolosega, creador del lima lama, el cual, más que un sistema o arte marcial, considera una cultura, Rudolph Tuiolosega, quien posee el grado más alto (Grand Master o Head Master) y tiene más de 40 años de experiencia en defensa personal, como competidor e instructor, ofreció anteayer jueves una clase de actualización técnica a los alumnos cintas negras de lima lama Academia, a cargo de Alejandro Castellanos, la única reconocida por él en esta ciudad.Heredero de las enseñanzas de Tu’umamao Tino Tuiolosega (último nieto del rey de Polinesia), líder mundial en Lima Lama, Rudolph Ponali K. Tuiolosega, –mejor conocido en el medio y por sus amigos como ‘Rudy’–, es cinta negra décimo grado, nació el 15 de diciembre de 1956, en la isla de Oahu, Hawai, y su filosofía de vida ha sido ver siempre por los niños y jóvenes antes que por el dinero.“Mi meta en la vida es, primero los niños. Dios me dio a mi país, si sirves a mis hijos, me sirves a mí, así que toda mi vida, desde que tenía 16 años, me he dedicado a los niños”, declaró.Gracias a sus múltiples viajes, ‘Rudy’, quien vive en Santa Cruz, California, afirmó que en la actualidad, la vida es complicada.“Los tiempos son difíciles ahora, la familia es muy importante, muchos –niños– no tienen estructura familiar. Muchos no tienen a quién ver, si alguien pide algo, sólo estira la mano, hago mi mejor trabajo, no puedo salvar al mundo, pero si salvo a uno, es la diferencia. Soy feliz haciendo algo por los niños, me gusta ver felices a los niños. Aquí no se trata de grados, se trata de la responsabilidad que tengo sobre los niños y la gente, no sobre el grado”, manifestó.Basado en los principios de ética, moral y valores en la enseñanza del lima lama, Tuiolosega habló del mensaje que dirigió a los niños juarenses quienes practican esta disciplina.“Haz lo mejor que puedas. La gran responsabilidad que tienes es mantener a tus padres felices, ayudarlos, no te fijes en las cosas materiales y ten más respeto a tus padres, ellos están sacrificándose para que aprendas algo y créeme, no es fácil”, manifestó.En 1978, el maestro se unió al ejército de los Estados Unidos y sirvió cinco años en Alemania y ha capacitado e impartido seminarios en diversos países del mundo a los cuerpos de Policía y a grupos anti terroristas en manejo de armas de combate, entrenamiento táctico, así como en defensa personal cuerpo a cuerpo.Castellanos destacó que desde hace siete años, Tuiolosega, –quien estuvo acompañado por Eleazar Castellanos, instructor de Lima Lama en Denver, Colorado, cinta negra segundo Dan–, viene a esta ciudad.“Es un honor tenerlo aquí. El maestro viene aquí a Ciudad Juárez cada año desde hace siete años. Viene a visitar la escuela, mi escuela, para compartir con los niños, pasar tiempo con los niños, pasar tiempo con los alumnos y con los papás de los alumnos”, expresó.Castellanos, cinta negra cuarto dan de Lima Lama, mencionó que Tuiolosega revisa la manera en la que tanto niños como entrenadores trabajan en la referida academia.De paso, usualmente celebra su cumpleaños aquí, donde le gusta pasarla bien y aprovecha el viaje para ir a Chihuahua donde supervisa otra academia, visita un albergue y entrega juguetes a niños de escasos recursos.