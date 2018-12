Sorprenden Nets a Raptors

Nueva York— D'Angelo Russell anotó 29 puntos, incluidos seis en tiempo extra, y los Nets de Brooklyn frenaron una racha de ocho derrotas al sorprender el viernes 106-105 a los Raptors de Toronto.Brooklyn eligió la manera más improbable de poner fin a su mal momento, al terminar una seguidilla de 12 descalabros ante Toronto con su primer triunfo sobre los Raptors desde el 3 de abril de 2015.Jarrett Allen hizo la canasta de la delantera para los Nets con menos de un minuto de juego, el único enceste de su equipo no hecho por Russell en el tiempo extra.Kawhi Leonard marcó 32 puntos para los Raptors, pero Toronto no pudo buscarlo en su última posesión y tuvo que ir con Fred VanVleet, quien falló un intento de triple.Spencer Dinwiddie anotó 17 unidades para Brooklyn.Jonas Valanciunas añadió 24 puntos para los Raptors.Los Nets lideraban por siete unidades con menos de cinco minutos en el tiempo regular, pero Leonard asistió a VanVleet para un triple y luego anotó los siguientes seis puntos para poner arriba a Toronto 96-94 con 2:23 en el reloj. Sin embargo, su tiro a la altura de la línea de castigo con siete segundos por jugar no entró a la canasta, aunque bloqueó el intento de tiro de Dinwiddie para forzar el tiempo extra.

