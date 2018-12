Quieren el título

Michelle Vargas, Verónica Pérez y Carlos Vargas no han tenido muchos minutos ni gozado de gran actividad en la cancha en el Apertura 2018, pero conforman el trío de futbolistas juarenses en la Liguilla del balompié mexicano de Primera División con las Águilas del América y están preparados para cuando llegue la oportunidad.En la Liga MX Femenil, Vargas Corral y Pérez Morales viven su primera campaña con el conjunto azulcrema a cargo del entrenador Leonardo Cuéllar.La escuadra se alista para disputar este martes 11 y sábado 15 la final por el título contra las actuales monarcas Tigrillas UANL, a quienes tratará de destronar.Durante la campaña regular, Michelle de 24 años y 1.62 metros, exjugadora de Inditas UACJ, dos veces mundialista universitaria, medallista de plata en Kazán, Rusia en el 2013, quien puede jugar en el mediocampo y en el eje del ataque, sumó 77 minutos jugados en tres cotejos, uno de ellos como titular, y no marcó goles.En la Liguilla, en la que América eliminó a Toluca por global de 5-3 y a Pachuca en semis por 1-0, Michelle, autora de 10 goles en dos torneos cortos con las Esmeraldas del León, no ha visto acción.Verónica, delantera de 19 años y 1.51 metros, debutante en la Liga MX Femenil, jugó en esta ciudad con La Tribu.De ahí dio el gran salto a las filas del cuadro milloneta, donde se pule, compite con jugadoras mayores que ella y no ha tenido minutos ni en la fase regular ni en Liguilla. En la Liga MX Vargas Tenorio, jugador que el entrenador Miguel Herrera llevó de Tijuana al América en el Apertura 2017, participó en tres partidos en la campaña regular, en uno fue titular, acumuló 151 minutos y recibió una tarjeta amarilla.Carlos, de 19 años y 1.76 metros, acudió en octubre pasado al Premundial Sub-20 a Manatee, Florida, donde México logró su boleto al Mundial de la categoría, a efectuarse en Polonia el año entrante.Antes de finalizado el torneo sufrió una lesión y regresó a la capital del país a cumplir su recuperación.El joven futbolista, quien está en su tercera Liguilla con América, no jugó en los cuartos de final contra Toluca, fase que las Águilas libraron con global de 5-4, ni en el juego de ida de semis contra Pumas UNAM, que terminó empatado a un gol el pasado jueves.

