Nueva York—Vasiliy Lomachenko está de vuelta y listo para mostrar lo que puede hacer con los dos hombros sanos.Después de lesionarse al alzarse con un cinturón de peso ligero, Lomachenko intentará añadir un segundo título tras su regreso de una cirugía, cuando enfrente al puertorriqueño José Pedraza hoy por la noche en el teatro del Madison Square Garden.Lomachenko (11-1, 9 nocauts) ya es campeón en tres categorías, pero esta es su primera oportunidad para unificar cinturones en una misma división.“Es el siguiente paso para mi sueño”, dijo Lomachenko. “Es el siguiente paso para mi meta, y después de esta pelea creo que mis sueños estarán un poco más cerca”.Eso podría incluir un combate con el invicto Mikey Garcia en las 135 libras, pero al parecer no incluirá una pelea con Manny Pacquiao, porque Lomachenko, cuya carrera va en ascenso, no cree que necesite mejorarla con derrotar al que dice es una “vieja leyenda” cerca de cumplir 40 años.“Hay muchos buenos boxeadores para pelear que son comparables a mí”, señaló Lomachenko. “Él es viejo. Creo que su carrera está terminada. No quiero convertirme en una leyenda del boxeo debido a él”.Pero puede hacerlo con la unificación de títulos, y este es el primer intento del dos veces medallista olímpico ucraniano.Subió de categoría y arrebató el título de la AMB al venezolano Jorge Linares en mayo, pese a desgarrarse el labrum del hombro derecho en el segundo round. Lomachenko se levantó de una caída en el sexto asalto para vencer a Linares en el 10mo, y luego se sometió a una cirugía.Mientras Lomachenko se recuperaba, Pedraza (25-1, 12 nocauts) conquistó el título de la OMB ante el mexicano Ray Beltrán para asegurar la pelea con Lomachenko, quien tiene ocho victorias consecutivas en combates que culminaron antes de lo pactado.“Sabemos bien que es un gran boxeador, súper completo”, dijo Pedraza.Pedraza estuvo fuera durante 14 meses luego de su única derrota, cuando Gervonta Davis le arrebató el título ligero junior en enero de 2017, pero ha remontado con tres victorias este año. Su triunfo sobre Beltrán lo convirtió en el segundo puertorriqueño en ganar títulos en las 130 y 135 libras, y una sorpresa ante Lomachenko traería incluso más orgullo a su país, que aún se recupera del paso del huracán María.“Ganar el sábado seguramente dará mucha felicidad a la isla”, afirmó Pedraza.

