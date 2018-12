El basquetbolista juarense Juan Pablo Camargo Téllez ya se encuentra en Nogales, Sonora, concentrado con la Preselección Nacional U16, donde también se halla Esteban Roacho Amador, originario de Cuauhtémoc, Chihuahua.“Muy emocionado por tener la oportunidad de poder representar a mi país; contento que se nos reconozca el esfuerzo de mucho tiempo, tanto a mis papás, como a mí”, comentó el jugador de 16 años de edad.También en Sonora, pero en la ciudad de Hermosillo, están concentrados los chihuahuenses Eder Acevedo y José Murillo, quienes forman parte de la Preselección Nacional U15.En lo que se refiere al basquetbolista juarense, Juan Pablo Camargo, es la segunda ocasión en la que es convocado para representar a México en los próximos eventos de talla internacional, entre los que destaca el Centrobasket de la categoría.Por esta razón el jugador fronterizo no pudo estar con el club Nativos en el ‘Final Four’ de la Liga Estatal de Basquetbol Sub 18, que se realiza precisamente este fin de semana en la capital del estado.“Es un logro que no muchos pueden alcanzar y gracias a Dios nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo”, dijo.La Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol (Ademeba) fue la encargada de convocar a los jugadores para que se presentaran a la concentración con los representativos mexicanos y sostener los entrenamientos que se tienen programados.Recordar que Juan Pablo se ausentó de las duelas durante dos meses, debido a una fractura que sufrió.Después de su recuperación, Camargo, que ya fue integrante de la Selección Mexicana Sub 16, se sumó al equipo Nativos, para intervenir en la Liga Estatal.El basquetbolista de 1.97 metros de estatura participó por primera vez en esta competencia juvenil, durante la temporada regular, hasta que le llegó el nuevo llamado.El seleccionado mexicano regresó a las canchas, luego de superar la fractura que tuvo en su mano derecha, que lo obligó a que fuera intervenido quirúrgicamente.Antes de su lesión, como parte de la Selección Nacional Mexicana, el jugador juarense estuvo en un torneo que se desarrolló en República Dominicana.Antes de su ingreso con el selectivo azteca, fue parte del combinado chihuahuense en el Campeonato Nacional que se celebró en Nogales, Sonora, donde fue observado y elegido para integrarse a la escuadra tricolor.

