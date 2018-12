Golea el Madrid en Copa del Rey

Madrid—Sendos dobletes de Marco Asensio e Isco marcaron el compás en la goleada 6-1 que una formación de suplentes del Real Madrid le propinó el jueves al Melilla de la tercera división por la Copa del Rey.Javi Sánchez y el juvenil brasileño Vinicius Junior también anotaron para que el Madrid se instalase en los octavos de final del torneo con una marcador global de 10-1 tras imponerse 4-0 en el duelo de ida jugado en el pequeño enclave español en el norte de África.Para Asensio e Isco, la cita con el gol les sirve para elevar sus acciones. Ambos han quedado fuera del once titular con el nuevo técnico Santiago Solari.Isco fue titular por primera vez con el técnico argentino y fue el capitán para el compromiso en el estadio Santiago Bernabéu. Otro que figuró en el equipo fue el arquero costarricense Keylor Navas, relegado a la suplencia por Thibaut Courtois tanto en la Liga española como en la Liga de Campeones.“Estoy muy contento por él”, dijo Solari sobre Isco. “Trabajamos para que todos estén a tope, contentos y comprometidos”.“Y también estoy feliz por Marco. Estoy feliz por los dos...” “Estoy contento por cada uno de ellos y por todos en general. A todos los jugadores les da para ser titulares en este equipo. Si no, no estarían aquí”, añadió el técnico.Eibar fue el primer equipo de la primera división en quedar eliminado tras empatar 2-2 en casa ante el Sporting de Gijón de la segunda. Eibar remontó una cuenta adversa de 2-0 el jueves, pero quedó fuera con un 4-2 en el cómputo global.En otros resultados, Levante dio cuenta 2-0 del Lugo de la segunda división y avanzó con un 3-1 en el global, gracias a goles de Jorge “Coke” Andújar y Raphael Dwamena. Y el Athletic Bilbao repitió el 4-0 del partido de ida contra Huesca y avanzó con un 8-0.Por su parte, Real Betis superó 4-0 al Racing Santander de la tercera división para culminar con un marcador global de 5-0.Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla certificaron su pase a octavos el miércoles. El sorteo para los octavos se llevará a cabo el 13 de diciembre.

