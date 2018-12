Águilas vuelven a controlar su destino para playoffs

Filadelfia.- Le tomó 13 semanas a las Águilas de Filadelfia ganar partidos consecutivos, algo que tendrán que seguir haciendo para alcanzar los playoffs.Al menos los campeones defensores del Super Bowl controlan su destino.Si siguen ganando, asegurarán el título de la División Este de la Conferencia Nacional. Pero Filadelfia tiene el calendario más difícil de la Liga para el último cuarto de la temporada.Un choque por el primer lugar de la División con Dallas (7-5) es lo que sigue para las Águilas, que continuarán con un viaje al oeste para enfrentar a los Carneros de Los Angeles (11-1). Los Texanos de Houston (9-3) visitan Filadelfia el 23 de diciembre y las Águilas finalizan la temporada en Washington (6-6).“Tenemos mucho trabajo por delante”, reconoció Carson Wentz tras la victoria del lunes por 28-13 sobre los Pieles Rojas.Tras una humillante derrota por 48-7 en Nueva Orleans hace dos semanas –la peor sufrida por un campeón defensor del Super Bowl en la historia de la NFL– las Águilas parecían en problemas. Tenían una serie de lesiones y fácilmente pudieron utilizar excusas para justificarse y dar por perdida esta temporada.En cambio, se sobrepusieron con victorias consecutivas por primera vez desde que Nick Foles los lideró en los playoffs la campaña anterior.“Obviamente, no iniciamos de la manera que pensamos que lo haríamos, pero creo que realmente esto habla de la resiliencia en general de este equipo, el carácter de los muchachos en el vestidor”, aseguró el ala cerrada, Zach Ertz.“Con 4-6, cuando fuimos destrozados por los Santos hace unas pocas semanas, todos tuvieron la oportunidad de bajar sus cabezas y enfadarse. Pero los chicos en el vestuario en realidad aman el futbol americano. Creo que los muchachos en realidad aman su oficio. Y quiero decir que fuimos a trabajar. Obviamente, ahora con 6-6, no donde pensábamos que íbamos a estar, pero al mismo tiempo tenemos toda la temporada frente a nosotros”.La ofensiva ha sido más productiva en los últimos dos partidos y luce más equilibrada, algo que no sería casual.

