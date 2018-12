A unas horas de recibir hoy en Chihuahua su nombramiento como jurisdiccional de la Zona Uno, Felipe Orozco afirmó ayer que el departamento primordial a reforzar en Indios de Ciudad Juárez, en el próximo Campeonato Estatal de Beisbol de Primera Fuerza, será el pitcheo, sin duda alguna.“Claro, es lo que vamos a buscar, apuntalar el pitcheo, pero vamos a ver qué hay también, ésa es la realidad”, declaró.Indicó que aprovechará su visita a la capital del estado para dialogar con los jurisdiccionales de las otras nueve zonas.“Voy a platicar con los demás jurisdiccionales para ver qué onda”, comentó.Orozco echó por tierra los rumores que señalan que Héctor ‘Zacatillo’ Guerrero, será el manager de los Indios la próxima campaña, puesto que ocupó en 2009.“Todo lo que ahorita se ha dicho son puras especulaciones, nada concreto, me refiero a cambios, que ‘Zacatillo’ y todo eso. No hay nada, la verdad, pero mañana ya –hoy– que me presente con cada uno de los jurisdiccionales ya vemos a ver qué cambios vamos a tener. No hay nada todavía, no hay nada porque, en forma oficial, todavía no estoy nombrado”, declaró. Por otro lado, Orozco Reyes comentó que está a la espera de la respuesta de algunas personas a las que ha invitado para unirse a su equipo de colaboradores.Tras ello, dará a conocer la manera de trabajar, tanto para el torneo regional como para el estatal.Mencionó que después que reciba hoy su nombramiento de parte de Juan Pedro Santa Rosa, director del Instituto Chihuahuense del Deporte, así como de Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga y de la Asociación Estatal de Beisbol, empezará a dialogar con algunos presidentes de ligas infantiles y juveniles de la ciudad.Por su parte, la Asociación Estatal de Beisbol informó que hoy, a las 12:00 horas, en el estadio Monumental Chihuahua premiará a los mejores peloteros y coaches de este año, entre ellos, a los campeones Manzaneros de Cuauhtémoc.Igualmente, Fierro Flores dará a conocer el informe deportivo y financiero de este año.

