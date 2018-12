Madrid—Los jugadores de Boca Juniors están hastiados de todo el ruido sobre el caos que ha rodeado la definición de la Copa Libertadores.El equipo se entrenó el jueves por primera vez en Madrid para el partido de vuelta de la final de la Libertadores contra River Plate, reprogramado para el domingo en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid debido a los actos violentos de hinchas que impidieron jugar en Buenos Aires.“Es una sensación rara jugar una final de Libertadores en el Bernabéu”, reconoció Tévez al charlar con la prensa. “Ya cansa hablar de todo lo que pasó. Creo que es importante tener la cabeza bien puesta y tratar de enfocarlo lo más rápido posible. Para nosotros, los jugadores, es raro jugar un final en España. Es difícil enfocarse en un partido”.Boca y River empataron 2-2 en el partido de ida en la Bombonera, el estadio de Boca. El duelo de vuelta iba a realizarse en el feudo de River, el estadio Monumental, el 24 de diciembre, pero fue aplazado luego que hinchas riverplatenses atacaron el bus que llevaba a los jugadores de Boca al partido.Luego de largas discusiones sobre qué hacer con el encuentro, la Conmebol decidió trasladarlo a Madrid por razones de seguridad.“Eso quedó atrás”, dijo el mediocampista colombiano Wilmar Barrios tras el entrenamiento en Las Rozas, el predio de la selección española en las afueras de Madrid. “Es un partido muy importante, en una cancha como esa. Que sea un espectáculo”.Varias ciudades querían albergar el duelo, pero la entidad rectora del futbol sudamericana se inclinó por la capital española en parte porque tiene una numerosa comunidad argentina. Se espera además que decenas de miles de argentinos hagan el viaje a Madrid para ver el partido.El jueves, la Conmebol desestimó el jueves una apelación de Boca, que reclamó ser declarado campeón por los incidentes. Las autoridades de Boca habían advertido que llevar su caso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo en Suiza.En una recriminación directa a la Conmebol, el veterano goleador dijo que el organismo no tomó en cuenta a los hinchas y jugadores: “Son tres locos detrás de un escritorio que no entienden nada”, afirmó.Se esperan fuertes medidas de seguridad, dada la preocupación de las autoridades con la posible llegada de hinchas violentos.Uno de los líderes de la barra brava de Boca no fue autorizado a ingresar al país tras arribar a Madrid y fue enviado de regreso a Argentina, según informaron medios españoles.“Es importante el ejemplo que da España para esas cosas con mano dura”, dijo Tévez. “Nosotros también la necesitamos y es importante que España dé el ejemplo y nosotros lo tomemos”.Boca busca su séptima Copa Libertadores, lo que le permitiría alcanzar al también argentino Independiente como el club más laureado en la historia del torneo. La última corona continental de Boca fue en la edición de 2007.River, que llegó a primeras horas del jueves, la ha ganado tres veces, la última en 2015. Los dos gigantes argentinos nunca se habían medido en la final.El `Millonario' cumplió su primer ensayo por la noche en Valdebebas, el predio de entrenamientos del Real Madrid.El zaguero riverplatense Javier Pinola coincidió en que hay que pensar solo en el partido.“Se resolvió de la manera que se resolvió, no es algo que nos compete a nosotros", dijo Pinola. “Lo único que espero es que sea un partido con paz y tranquilidad, porque es un partido de fútbol nada más".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.