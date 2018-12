Alternarán Acereros a Samuels y Ridley

Pittsburgh.- Jaylen Samuels no encaja en roles.Tal vez porque lo que los Acereros de Pittsburgh le piden cumplir al novato parece cambiar cada semana.Durante su carrera universitaria en la Estatal de Carolina del Norte fue un híbrido. Algunas veces sirvió como el segundo corredor de la formación. Otras tantas se alineó como ala cerrada. Ocasionalmente se encontró como receptor. Y sólo en contadas ocasiones salía de la reunión previa a la jugada como el corredor principal.Ha sido mayormente lo mismo durante su primer año en la NFL. El jugador elegido en la quinta ronda del Draft se quedó en la plantilla de 53 elementos proyectado como un jugador de equipos especiales y alguien ansioso por aprender.El domingo en Oakland, el tipo al que no le gusta etiquetarse a sí mismo llevará un nuevo calificativo: titular. Samuels jugará en lugar del lesionado James Conner cuando los Acereros (7-4-1) enfrenten a los Raiders (2-10).Aunque el entrenador en jefe, Mike Tomlin, planea repartir la carga de trabajo con una mezcla de Samuels y el veterano Stevan Ridley, el versátil Samuels tendrá la primera oportunidad.“Voy a seguir haciendo lo mismo: ser yo”, dijo Samuels. “Me siento confiado. Ellos creen en mí y yo creo en ellos, así que sólo saldré y me divertiré”.Samuels batalló para ajustarse a la velocidad de la NFL al inicio de la temporada y no tuvo su primer contacto con el balón sino hasta la victoria 33-18 sobre Cleveland el 28 de octubre.Anotó su primer touchdown en la NFL contra Carolina el 8 de noviembre, cuando recibió un pase corto de Ben Roethlisberger y saltó a la zona de anotación.Cuando Conner salió en el último cuarto el domingo, en la derrota ante los Cargadores de Los Angeles, Samuels ingresó y anotó un touchdown en una recepción de 10 yardas para empatar el encuentro, superando a un par de defensivos de los Cargadores. Nada mal para un jugador de 1.82 metros y 102 kilogramos que parecía dejar pasmados a los buscadores de talento de la NFL porque no encajaba en una categoría específica.Eso está bien para Samuels, quien se da cuenta que, cuanto más difícil es ubicarlo, mejor. Tiene el récord de la Estatal de Carolina del Norte de más recepciones (202), algo destacado si se considera que los tipos que se ubican segundo y tercero detrás de él son los exreceptores de la NFL, Jerricho Cotchery y Torry Holt. Su habilidad para atrapar el balón lo hace encajar bien con los Acereros, a los que les encanta lanzarle pases a sus corredores.Sin embargo, Samuels entiende que si quiere durar en la NFL, necesita ser productivo cuando el mariscal se volteé y le entregue el balón.“Quiero ser capaz de hacer muchas cosas diferentes”, declaró Samuels.

