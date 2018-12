Frisco, Texas— DeMarcus Lawrence podría no alcanzar una cifra alta en su carrera en cuanto a capturas durante otra temporada exitosa en la NFL como ala defensivo de Dallas.Desde el punto de vista de sus entrenadores y compañeros de equipo, las 14 ½ capturas de Lawrence han sido un gran éxito.“Con las cosas que hemos cambiado en la defensa, él ha estado muy disciplinado en los acarreos y cosas de ese tipo”, comentó Tyrone Crawford, apoyador defensivo.“Principalmente las capturas son un buen número para todos. Además de tener a un buen jugador en una buena defensa, no vamos a encontrar a uno que sea mejor”.Lawrence ha logrado 8 ½ capturas en 12 partidos.Este jugador que lleva cinco años como profesional consiguió ese número en cinco partidos del año pasado.Sin embargo, Lawrence logró la primera intercepción de su carrera con un pase pantalla hace dos partidos en contra de Washington, antes de ayudar a dirigir ese emblemático momento en el 2018.Los Vaqueros detuvieron a Drew Brees y a los Santos de Nueva Orleans en la victoria que tuvieron por marcador de 13-10 y que los colocó en el primer lugar del Este de la Conferencia Nacional, sin compartirlo con nadie.Dallas obtuvo ese lugar debido a la derrota que tuvieron los Pieles Rojas en Filadelfia.Ahora, Dallas, que tiene un récord de 7-5, tendrá una revancha este domingo contra las Águilas, con marca de 6-6, poniendo en juego su primer lugar como lo hicieron en contra de Washington, el Día de Acción de Gracias.Los Vaqueros iniciaron su actual racha ganadora de cuatro partidos con una victoria en Filadelfia.“He tenido altibajos en esta temporada. Pero no me estoy quejando”, comentó Lawrence.“Realmente me ha gustado esta temporada debido a la manera como estamos manejando la defensa. Siento como si todo fuera al alza”.Y eso fue antes de que los Vaqueros detuvieran a los Santos en 176 yardas, siendo su total más bajo en 22 años, además de estar 200 yardas por debajo del promedio de la temporada.Aunque el novato Leighton Vander Esch y Jaylon Smith han acaparado mayormente los reflectores en el puesto de apoyador, la presencia de Lawrence es muy significativa.Lawrence ha jugado el mayor número de saques entre los apoyadores defensivos con más de 100.Está acaparando la atención en bloqueos aunque empató en segundo lugar en la NFL en cuanto a capturas durante el año pasado.Y sigue deteniendo el juego terrestre, algo que el coordinador defensivo Rod Marinelli asegura que Lawrence ha hecho muy bien.“Creo absolutamente que él está jugando de una manera dinámica en cada fase del partido”, comentó Marinelli.“Corre de lado a lado del campo y capta las jugadas pantalla, para hacer las cosas exactamente correctas. Él puede hacer de todo. Encabeza la defensa debido a su actuación. Es implacable”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.