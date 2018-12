Lake Forest, Illinois— Mitchell Trubisky está casi listo para regresar a la alineación de los Osos de Chicago.Trubisky dijo que está “muy cerca del 100 por ciento” y espera jugar contra los Carneros de Los Angeles el domingo por la noche tras haberse ausentado de los dos partidos anteriores debido a una lesión que sufrió en su hombro derecho.Realizó una práctica completa ayer. Asumiendo que no haya contratiempos, él cree poder jugar cuando los líderes de la NFC del Norte reciban a los campeones de la NFC del Oeste.“Simplemente le tengo que demostrar al entrenador que sí puedo jugar”, dijo. “me siento bien sobre donde estoy ahora. Siempre y cuando pueda demostrarles que puedo salir al campo todos los días y ejecutar todos los lanzamientos y ser el tipo de jugador que ellos saben que soy, me siento confiado de que podré estar en el partido”.Nagy dijo que se sentía “muy seguro de que pueda jugar”, aunque no parece querer comprometerse del todo.“Tengo que ver más”, dijo. “pero me siento bien al respecto”.Trubisky resultó lesionado cuando se dejó caer en una victoria sobre Minnesota el pasado 18 de noviembre. Fue luego golpeado por Harrison Smith de los Vikingos viniendo por el lado izquierdo, resultando en que el hombro del brazo con el que lanza fuera arrastrado por el suelo.Chase Daniel ha fungido como titular en los dos últimos partidos, una victoria en Detroit el Día de Acción de Gracias y una derrota en tiempo extra ante los Gigantes de Nueva York.Asumiendo que esté listo para regresar, Trubisky enfrenta un reto mayor.Los Carneros, quienes encabezan a la liga, se convirtieron en el primer equipo en asegurar un sembrado en los playoffs cuando vencieron a Detroit y conseguir así su segundo título consecutivo de la división. Una victoria sobre Chicago les daría un descanso de primera ronda y se colocarían a un paso más cerca de obtener la ventaja de jugar en casa en los playoffs de la NFC, con una ventaja de un partido sobre Nueva Orleans. Aunque la defensa de los Osos tendrá que contener a una de las más explosivas ofensivas de la NFL, Trubisky tendrá que contender con Aaron Donald y Ndamukong Suh.Donald encabeza a la NFL con 16 y medio derribos y al menos dos en cada uno de los últimos tres partidos.Aun así, poder recuperar a Trubisky sería naturalmente algo positivo para el equipo. Daniel tuvo dos intercepciones, fue derribado en cinco ocasiones y cometió cuatro pérdidas de balón contra los Gigantes. Y la racha ganadora de cinco partidos de los Osos llegó pronto a su fin.

