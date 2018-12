Entusiasmado por el inicio de una nueva temporada con los Coyotes de El Paso, el chihuahuense Hugo Puentes, considera que el trabajo y el esfuerzo fueron claves para el éxito personal que obtuvo durante la campaña anterior, y espera que esa misma fórmula le ayude a destacar también este año y aportar para que el equipo paseño obtenga mejores resultados en su tercera temporada en la Major Arena Soccer League (MASL).El año pasado, en su temporada de debut, Puentes se destapó con 28 goles, algo que a él mismo le sorprendió.“Fue algo a la vez inexplicable porque se me dieron las cosas demasiado bien, gracias a Dios, y con el esfuerzo y el trabajo se me dieron y el apoyo de mis compañeros, ya que yo era novato la temporada pasada y en realidad no sabía mucho de este sistema de juego, y gracias a Dios con el apoyo de mis compañeros se me dieron las cosas y pude hacer una buena temporada”, comentó Puentes.-¿Cómo te sientes en esta nueva temporada con los Coyotes?‘Muy entusiasmado, fue un largo tiempo que pasó para empezar una nueva temporada y veo al equipo con muchas expectativas. Nos estamos preparando muy bien para hacer las cosas mejor que el torneo pasado y pues con el esfuerzo y apoyo de toda la gente, que esperemos que nos apoyen esta temporada, se puedan dar las cosas bien y dar los resultados.-¿Qué crees que necesita el equipo para que este año tengan mejores resultados?‘Compromiso, tanto de cada uno de los que conformamos el club como el apoyo de la gente, eso nos serviría mucho de motivación. Ver para darnos a conocer y dar a conocer que aquí hay mucho talento local, de Juárez y El Paso, y yo creo que nos serviría mucho de motivación y no nada más para nosotros, sino para todos los jóvenes que pueden llegar a ser profesionales.’-¿Cómo te preparaste durante todo el receso de la temporada?‘Me mantuve activo jugando, cuidando la alimentación, el menos desgaste posible, ya que fueron ocho meses de una temporada a la otra y ahora en la pretemporada dedicación y esfuerzo para llegar al máximo al primer partido.’Los Coyotes iniciaron la campaña con una derrota ante el Flash de Monterrey el domingo anterior y volverán a la acción hasta el 15 de diciembre cuando visiten al Sidekicks de Dallas.

