Una batalla por la supervivencia

Nashville, Tennessee— Los Jaguares de Jacksonville se desplomaron muy pronto, de haber estado a una victoria de su primer sembrado en el Super Bowl en enero a quedar en último lugar en la AFC el Sur en diciembre.Los Titanes de Tennessee desesperadamente quieren evitar unírseles como otro equipo más con una única participación en los playoffs, especialmente después de haber arrasado con los Jaguares la temporada pasada.“Eso es algo que no podemos permitir que suceda”, dijo el liniero defensivo de los Titanes Jurrell Casey. “Queremos que se queden dónde están —en el último lugar de la División y dejarlos ahí. Tenemos que asegurarnos de cumplir con nuestra parte. Al final del día, no podemos preocuparnos por ellos. Tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, debido a que no hemos jugado muy bien este año”.Eso es algo muy verdadero. Los Titanes tuvieron que recuperarse a un déficit de 16 puntos para vencer a los Jets 26 a 22 y ponerle fin a una racha perdedora de dos partidos. Tennessee es muy probable que necesite de una victoria y recibir algo de ayuda con cuatro equipos entre los Titanes y el segundo sembrado por el comodín de la AFC que consiguieron la temporada pasada.Los Jaguares quizás no hayan terminado aún, matemáticamente hablando, tras haberle puesto fin a una mala racha de siete partidos perdidos venciendo 6 a 0 a Andrew Luck y a los Potros el pasado fin de semana. Cody Kessler ya se convirtió en titular, y el corredor Leonard Fournette estará de regreso tras una suspensión, también.Pero los Jaguares perdieron tres partidos al hilo y cinco de los últimos seis en Tennessee.“Tres veces seguidas”, dijo el apoyador de los Jaguares Telvon Smith. “Maldita sea, vamos a salir al campo y asegurarnos de conseguir la victoria. Eso es en todo lo que nos tenemos que enfocar”.

