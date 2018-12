Ciudad de México—Para el técnico Miguel Herrera, alcanzar la ronda de semifinales se ha vuelto algo familiar en su carrera. Superar esa etapa con el América, es otra historia.Cuando enfrente a Pumas hoy por la noche en el partido de ida por las semifinales del Apertura, el “Piojo” dirigirá por undécima ocasión en esta etapa que se ha convertido en su dolor de cabeza: ahí han quedado sepultados sus sueños de campeonato en seis ocasiones.Herrera regresó a dirigir al América hace tres temporadas y ha quedado eliminado en semifinales en los últimos dos torneos, pero el entrenador cree que su actual equipo tiene los ingredientes necesarios para doblegar a los universitarios.“Esta liguilla es diferente a las pasadas porque tengo un equipo vasto, estamos completos y pretextos no habrá nunca``, dijo Herrera en una rueda de prensa el miércoles. ``Esa es la única diferencia a las anteriores, seguimos con ilusión de llegar a la final, la misma que he tenido en todas las liguillas en la que he estado”.Herrera alcanzó sus primeras semifinales en el Apertura 2003 con Atlante y quedó eliminado a manos de Pachuca. En el Apertura 2004, dirigiendo al Monterrey derrotó a Pumas y avanzó a la final. También superó la etapa en el Apertura 2005 eliminando a Tigres.Ya con América, Herrera quedó fuera en las semifinales del Clausura 2012 (Monterrey) y del Apertura 2012 (Toluca) pero en el Clausura 2013 derrotó a Rayados y avanzó a la final donde se coronó ante Cruz Azul y en el Apertura 2013 eliminó a Toluca.El “Piojo” dejó al América para ir a dirigir a la selección en el Mundial de Brasil y regresó a semifinales hasta el Clausura 2017 con Tijuana, pero cayó ante Tigres y en las últimas campañas quedó fuera a mano de Tigres y Santos, respectivamente.“Ahora estamos en una llave en la que esperemos clasificar porque somos un equipo más vasto que en los anteriores cuando teníamos la ilusión de llegar a la final pero no lo conseguimos”, agregó Herrera, quien llega con números favorables a la serie que arranca el jueves en Ciudad Universitaria porque nunca ha perdido ante Pumas y presume una marca de nueve triunfos, con dos empates en 11 choques de por vida.“Siempre he dicho que la historia no juega y cada partido es diferente, claro que nosotros queremos que esa hegemonía dé la pauta para que seamos el equipo que gana y que pase a la siguiente ronda pero hay que jugarlo para que se dé la historia que quieres”, añadió.En su tercera temporada luego de volver al América, Herrera logró formar unas Águilas que fueron el equipo más anotador y la segunda mejor defensiva luego de 17 fechas. En los cuartos de final, América eliminó a Toluca.“Hemos hecho buen torneo fuimos el equipo que menos perdió, la segunda mejor defensa y la mejor delantera, estamos haciendo bien las cosas y por eso estamos en semifinales”, dijo Herrera. “Ahora pensamos en Pumas que es un rival difícil, nadie en esta instancia regala nada y ellos van a salir a buscar la final. Nosotros tenemos la actitud de buscar estar en la final y nos vamos a matar por conseguir el resultado”.

