Quieren en Pumas salir a callar bocas

Ciudad de México.- Felipe Mora afirmó que nadie daba un peso por Pumas al arranque del torneo y ahora han callado bocas.El delantero de los universitarios mencionó que les gusta salir en el papel de víctimas, pues al momento de saltar a la cancha se verá de qué madera están hechos.“Nos gusta el tener el papel de victimas y no ser considerados favoritos, ha sido así lo largo del torneo, queremos callar bocas”, mencionó en conferencia de prensa.“Estamos muy contentos con lo que hemos logrado en este torneo pero queremos más, nadie daba un peso por nosotros y ahora estamos en semifinales del torneo, esperamos seguir con esta misma hambre pusimos desde la primera fecha”.El goleador chileno también pidió que se viva en paz este Clásico ante América, el cual debe ser una fiesta dentro y fuera de la cancha.También destacó el trabajo que hecho el técnico David Patiño, quien ha sabido mantener el equilibrio en el grupo, pues juegue quien juegue el estilo es el mismo.“Esa ha sido la clave como tener un grupo competitivo, donde juegue quien juegue como siempre lo hace de la mejor manera”, subrayó.“Ha sido un torneo de superar altas y bajas, de vencer a varios rivales, hay que disfrutar estas semifinales”.Mora recalcó que Pumas es una plantilla humilde, sin tantos nombres, que a lo largo de la campaña se fue ganando los puntos.“En esta instancia no hay ningún favorito y no nos queda más que demostrar en la cancha quién es el favorito”, subrayó.Abandonó Guido práctica del AméricaGuido Rodríguez se resintió de una molestia en la pierna derecha y abandonó la práctica del América a dos días de la semifinal contra Pumas.El mediocampista terminó renqueando el partido contra Toluca y ahora enfiló hacia el vestidor pocos minutos después de iniciados los trabajos con balón.Guido comenzó la práctica sin mayor problema. De hecho, hasta probó su tino al intentar pegarle un balonazo a Matheus Uribe, quien se abrochaba los botines. Hasta ahí todo era tranquilidad en la práctica de las Águilas.El problema vino en los ejercicios de recepción y toque rápido de pelota. Guido empezó a renquear y paulatinamente le restó velocidad a su carrera, hasta que casi terminó por caminar. Intentó mantenerse en el entrenamiento, pero cupo la cordura y se fue rumbo al vestidor para recibir la atención médica, no sin antes charlar con el presidente deportivo Santiago Baños.Guido es la pieza medular del América, el mediocentro, el hombre que recupera, el que ahora enciende las alarmas a dos días de tan importante compromiso.

