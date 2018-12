Wilder espera revancha ante Fury 'lo más pronto posible'

Alabama- Deontay Wilder, el campeón mundial de los pesados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), manifestó sus deseos de realizar una revancha frente a Tyson Fury ``lo más pronto posible".El martes, en una conferencia telefónica, el estadounidense Wilder se dijo ``listo y dispuesto para dar a Tyson Fury la oportunidad lo más pronto posible". Los dos púgiles empataron el sábado en Los Ángeles, en una de las mejores contiendas que se hayan realizado en Estados Unidos dentro de esta división en años.``Estoy listo cuando él esté listo... Voy a dar a los fanáticos lo que quieren ver y a poner fin a toda esta conversación de una vez por todas", comentó Wilder.Después, el británico Fury afirmó que había un ``100%" de probabilidades de medirse de nuevo con Wilder en el cuadrilátero. Wilder negó que desee pelear con alguien más antes de la revancha.``Todos están hablando de esta pelea. Es lo correcto que la hagamos de nuevo", expresó Wilder. ``No quiero que haya ninguna otra pelea antes de que él y yo nos enfrentemos".Wilder (40-0-1) derribó a Fury (27-0-1) en dos ocasiones, incluida una en el último asalto. Sin embargo, fue superado durante buena parte del pleito en el Staples Center.El púgil de Alabama se mostró sorprendido cuando Fury se levantó tras esa caída en el duodécimo round. Le asombró también que el réferi no pusiera fin entonces a las hostilidades.``Vi que los ojos se le movieron lentamente hacia la nuca", dijo Wilder. ``Muchas personas creen que la pelea no debió seguir. Nueve de cada 10 réferis la habrían parado".Winder sugirió que la revancha podría realizarse incluso en marzo o abril.El presidente de la empresa Showtime Sports, Stephen Espinoza, dijo que sería más probable que el combate se lleve a cabo en mayo o junio, pues ello daría a ambos contendientes más tiempo para recuperarse.Wilder reconoció que le afectó la presión de saberse en su primera pelea que se ofrecería por televisión dentro de la modalidad de ``pago por ver".``Yo quería concluir esta pelea de gran manera", relató. ``Quería acabarla con un nocaut devastador y presioné demasiado para buscarlo".Asimismo, reveló que sufrió una fractura del brazo derecho y se sometió a una cirugía unas 12 semanas antes del campamento de entrenamiento. Por ello, habría lanzado pocos derechazos durante el proceso de preparación, lo que habría afectado su precisión.

