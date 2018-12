Por segundo año consecutivo Ciudad Juárez no tendrá representación en la Liga de Basquetbol Estatal. Ayer fueron presentados los 11 equipos los que intervendrán en la temporada 2019 y la frontera, de nueva cuenta, no está incluida.En sesión ordinaria de la Liga Estatal, realizada en la ciudad de Chihuahua, de cara al arranque de la campaña del próximo año, se tocaron temas relacionados con la convocatoria, reglamento y acuerdos generales.En dicha reunión estuvieron presentes el director del Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física, Juan Pedro Santa Rosa, el presidente de la Liga, Tomás Hernández Silos, así como los representantes de cada uno de los equipos de la misma.Los 11 equipos que participarán en la temporada 2019, tras entregar en tiempo y forma los requerimientos de inscripción son, Centauros de Chihuahua, Cerveceros de Meoqui, Dorados de Chihuahua, Faraones de Nuevo Casas Grandes, Industriales de Gómez Palacio, Manzaneros de Cuauhtémoc, Nogaleros de Jiménez, Petroleros de Camargo, Pioneros de Delicias, Soles de Ojinaga y Vaqueros Saucillo.De esta manera se confirmó que Ciudad Juárez no estará presente en el campeonato estatal para el próximo año, como sucedió en este 2018.Por diferentes razones, los clubes de Nativos, Indios y Tarahumaras no se sumaron al torneo que se llevará a cabo, en su rol regular, del 18 de enero al 6 de abril.En el caso de Nativos, su presidente informó que no intervendrían por no lograr el presupuesto adecuado para hacer un buen papel y desempeño durante la competencia.El ‘Juego de Estrellas’ tendrá como sede la ciudad de Camargo, en fecha por confirmar, pero es muy probable que se realice a media temporada.La etapa de playoffs dará inicio el viernes 12 de abril con los mejores ocho equipos ubicados en la tabla general.Entre los temas que se vieron en la sesión que se celebró en la capital del estado, fue el nuevo sistema de estadísticas que tendrá la Liga, en conjunto con los clubes.Ahí mismo, los presidentes de los equipos decidieron eliminar el castigo hacia Artemio Olage, para que éste continúe como presidente del club Pioneros de Delicias.

