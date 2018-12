Claro ejemplo que los sueños se cumplen, en su primer torneo en las fuerzas básicas del Cruz Azul, el delantero juarense Nicolás Ríos contribuyó al cetro de la ‘Maquinita’ Sub-15 que cerró el Apertura 2018 a todo tren, pitó con un triunfo por 2-0 sobre los Tuzos del Pachuca en la final por la corona y logró el primer título en esta categoría el viernes anterior, señal que en la organización celeste es hora de terminar con las maldiciones.“–Siento– Orgullo y satisfacción, que se cumplen los sueños”, declaró Ríos Padilla, joven futbolista de 15 años y 1.71 metros.Con sólo cinco meses en el club cementero, Nicolás, quien jugó 16 partidos, 15 como titular, sumó mil 338 minutos, recibió cuatro tarjetas amarillas y no fue expulsado, anotó nueve tantos en la campaña y ocupó el tercer lugar en la tabla general de goleo, militó dos años en la Academia Santos Juárez que dirige Reynaldo ‘Kalusha’ Romero.De pronto la oportunidad por la que tanto tiempo insistió y persistió y jamás claudicó, llegó cuando participó en la Copa Santos Juárez en marzo anterior, donde fue detectado por el visor Edgar Sánchez Boyzo.Llamado a la Ciudad de México a las instalaciones de ‘La Noria’, cumplió con tres visorías en las que pasó los últimos filtros y enseguida llegó el telefonazo para quedarse en la Ciudad de México, de un día para otro.Compañera inseparable a sus juegos y entrenamientos durante cada semana y su ‘confidente del futbol’, Mary Padilla, sufrió por la separación y partida de su único hijo.A pesar que las primeras semanas le parecieron muy pesadas y el cambió de vida le resultó muy radical, se acostumbró y asimiló su ausencia.“Era de acostumbrarse más que nada, porque era un sueño que él quería. Él siempre soñaba con llegar a un equipo de primer nivel, siempre. Él nunca me dijo: ‘mamá, no quiero ir a jugar, hoy no quiero ir a entrenar, hoy hace mucho frío o estoy muy cansado, no’. Él siempre fue persistente, él siempre quiso, desde chiquito, siempre sabía lo que quería y gracias a Dios se le dio. En pocos meses logró mucho, creo yo”, resaltó.Dispuesto a mantenerse y a superarse día con día, incentivado y motivado por la consecución del cetro en la escuadra a cargo de José Antonio ‘Gringo’ Castro, Nicolás tiene cada vez más claras y firmes sus metas a cumplir en el futbol profesional.“Mi sueño es, primero que nada, debutar en Primera División y mi objetivo a corto plazo es llegar a la selección –nacional– de la 17 y ya, después, si se da la oportunidad de ir a Europa”, expuso.Antes de ello quiere subir a la escuadra de Menores de 17 años de Cruz Azul y ayudar al equipo a ganar la Sub-15 internacional, justa a la que asistirán en julio entrante los cuatro finalistas de los dos torneos de la liga mexicana y algunos equipos de la Major League Soccer (MLS).Nicolás, quien destacó su crecimiento futbolístico bajo la guía de Castro y el avance en el tema físico por el hecho de entrenar todos los días y no sólo dos veces a la semana, exhortó a los niños y jóvenes fronterizos a perseguir sus metas hasta lograrlas.“Que sean persistentes, siempre persigan sus sueños, si ven que alguien lo está logrando antes que ellos, que no se dejen caer y sigan luchando”, dijo.Pese a que por un momento le pasó por su cabeza que ya estaba muy grande para estar en divisiones inferiores, Nicolás no cedió y siguió adelante hasta llegar a donde hoy se encuentra.

