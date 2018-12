Washington.- La rotación estelar de los Nacionales de Washington suma otro brazo de jerarquía: Patrick Corbin.El zurdo aceptó firmar un contrato de seis años con los Nacionales, informó una persona al tanto del acuerdo. El fichaje se cerrará tras el reconocimiento médico. Otra persona familiarizada con los términos indicó que el convenio es por 140 millones de dólares.La gente confirmó los detalles del acuerdo a la Associated Press con la condición de no ser identificada ayer debido a que nada ha sido anunciado por el equipo.Corbin, quien había jugado toda su carrera en las Grandes Ligas con los Diamondbacks de Arizona, se une a una rotación en Washington que ya incluía a dos ases: Max Scherzer, tres veces ganador del Cy Young, y Stephen Strasburg. Corbin fue seleccionado al Juego de Estrellas en 2014 y este año; Scherzer ha sido elegido a cada uno de los últimos clásicos de mitad de temporada; y Strasburg ha sido seleccionado en tres ocasiones.Con 29 años de edad, Corbin viene de su mejor temporada en las Mayores con foja de 11-7 y 3.15 de efectividad al lanzar 200 innings por segunda vez en su carrera. Terminó quinto en la votación para el Cy Young de la Liga Nacional; Scherzer fue segundo y se quedó muy cerca de un tercer galardón consecutivo.Corbin era considerado como el abridor más destacado en un mercado de agentes libres de élite y se convirtió en el primero de ellos en firmar un contrato multimillonario y multianual esta pretemporada.Aún está disponible en el mercado el jardinero derecho Bryce Harper, Novato del Año en la Liga Nacional en 2012 y Jugador Más Valioso de 2015 con los Nacionales. Washington hizo una oferta a Harper a finales de año en un intento por retenerlo, pero no fue aceptada.Corbin cumplió con varias visitas a los interesados en sus servicios, incluidas reuniones con el propietario de los Nacionales, Mark Lerner, y el gerente general Mike Rizzo.La firma de Corbin –quien atrajo el interés de los Yanquis de Nueva York y los Filis de Filadelfia, entre otros equipos, y se esperaba que recibiera ofertas de al menos 20 millones de dólares por año– podría ser una señal de que los Nacionales han volteado la página en cuanto a Harper.Luego de terminar 82-80 y no clasificarse a los playoffs tras dos títulos de la División Este de la Nacional en fila, Washington ha tenido un receso agitado.Además del acuerdo con Corbin, los Nacionales ya añadieron dos receptores –el brasileño Yan Gomes mediante un canje con Cleveland y Kurt Suzuki en la agencia libre– y dos relevistas para el bullpen en Kyle Barraclough (mediante canje) y Trevor Rosenthal (agencia libre).

