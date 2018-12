Vuelven Ronaldo y Mayorga a Chivas

Guadalajara.- José Luis Higuera, director general del Club Guadalajara, reveló que el defensa Alejandro Mayorga y el delantero Ronaldo Cisneros, se integrarán al plantel de Chivas para el Clausura 2019.“Mayorga es ya un refuerzo, para nosotros viene ya al primer equipo, es un jugador que como Ronaldo Cisneros no viene a prueba, Mayorga regresa con nosotros, es alguien que va a competir por la titularidad en su posición de lateral izquierdo”, declaró el directivo de las Chivas para el portal oficial del equipo.Con el arribo de Mayorga, en el mercado invernal el cuerpo técnico decidirá a qué jugador negociar de los marcadores zurdos, entre Edwin Hernández y Miguel Ponce, ambos laterales que competirán por el puesto en el Mundial de Clubes, pero también por un lugar para seguir en el plantel el próximo semestre.Mayorga militó seis meses prestado con el Necaxa, mientras que Cisneros jugó también cedido con el Zacatepec del Ascenso MX.“A Pepe (Cardozo) le gusta mucho el perfil de Ronaldo Cisneros, un jugador que es joven, pero ya no está en proceso de prueba, él ya cumplió un proceso en Liga de Ascenso y él oficialmente regresa al equipo”, agregó.Higuera reveló además que buscarán a un defensa que compita con Josecarlos Van Rankin y Jesús Sánchez por el sector derecho.“Queremos reforzar la lateral derecha también si se puede, estamos buscando alternativas, pero principalmente la columna vertebral, un defensa, un cinco y un delantero. No hay que inventar el hilo negro, tenemos un gran equipo y un gran plantel, es nada más apuntalarlo para estar en los niveles de campeonato”.La directiva rojiblanca tiene ya cerrados a Hirám Mier, al volante Dieter Villalpando y están por cerrar el acuerdo para adquirir a Alexis Vega como delantero.

